Penso que a disputa está bem aberta, avalia técnico do Internacional

O 1 a 0 para o Flamengo deixou em aberto a disputa das oitavas de final da Libertadores. Após o confronto da noite desta quarta-feira (13), o técnico do Internacional, Roger Machado, avaliou o confronto e disse pensar que a disputa está bem aberta. Ao mesmo tempo, pediu apoio da torcida para o confronto da volta, na próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio.

Para se classificar, o Colorado precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Se passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.

A disputa está bem aberta

Apesar de dois tempos muito distintos – um com o Flamengo dominando e outro com o Inter –, o treinador alvirrubro disse ter visto posturas parecidas do seu time:

– O que mudou foi que entramos mais no campo do Flamengo, depois de um primeiro tempo em que o Flamengo usou o fator local ao seu favor. Tivemos pouco a bola, mas conseguimos controlar o adversário. Tomamos gol no momento em que a torcida deles começava a se impacientar.

Roger disse que sua equipe cuidou pouco da bola, devolvendo muito rápido quanto retomava a posse:

– No segundo tempo, demos um passo à frente, avançando uns 20 metros para dentro o campo do Flamengo. Penso que a disputa está bem aberta.

Convocação à torcida

Em uma das respostas, o comandante alvirrubro avaliou como será o duelo contra o Rubro-Negro no domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro. Também aproveitou para convocar o torcedor para os dois confrontos.

– O brasileiro é importante, mas vem bem no meio da disputa da Libertadores. Vamos ver quem vai estar bem recuperado para domingo, é trabalhar forte, descansar os caras e contar com o apoio o torcedor. A gente vai precisar muito do torcedor junto da gente no domingo e na quarta – disse.

E acrescentou:

– Acho que o torcedor está acreditando. Tanto pela mobilização antes do jogo, como pela forma que ele cantou ao fim da partida.

O que vem pela frente

Antes da partida de volta do torneio continental, Internacional e Flamengo voltam a se enfrentar, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes se encontram pela 20ª rodada da competição no domingo (17), no estádio Beira-Rio, às 18h30min (de Brasília).