Na saída do estádio, o jogadores do Botafogo estavam visivelmente abatidos, abalados e com semblante de preocupação. É preciso lembrar que o Alvinegro tem um jogo a menos, apesar da distância para o Palmeiras ter encurtado para três pontos. No entanto, o alerta vermelho precisa estar ligado para que o título do Campeonato Brasileiro não seja perdido, sobretudo, após liderar a competição de ponta a ponta.