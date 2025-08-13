Os jogadores do Cruzeiro retornam aos treinos, na Toca da Raposa, na tarde desta quarta-feira (13), depois de dois dias de folga. A Raposa volta a jogar somente na segunda-feira (18), contra o Mirassol, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada, a primeira do returno.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

No treino desta quarta-feira (13), o técnico Leonardo Jardim começa a definir os substitutos dos três jogadores suspensos do jogo contra o Mirassol. O lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos. O jovem Kauã Prates, Walace, Eduardo e Gabigol são as principais opções do treinador do Cruzeiro.

Sub-17 perde para o Internacional, em casa, pelo Brasileiro

O Sub-17 do Cruzeiro perdeu para o Internacional por 2 a 0, nesta terça-feira (12), na Toca da Raposa 1, pela 14ª rodada do Brasileiro. A equipe, que continua com 25 pontos, não vence há três rodadas: derrota para o Palmeiras por 3 a 2, empate com o Vasco por 1 a 1 e agora nova derrota, para o Colorado. O próximo jogo será dia 20, contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

Um dia na história do Cruzeiro

Há 28 anos, o Cruzeiro conquistava o segundo título da Copa Libertadores. Em 13 de agosto de 1997, a equipe celeste, sob o comando do técnico Paulo Autuori, derrotou o Sporting Cristal por 1 a 0, no Mineirão, depois do 0 a 0 no primeiro jogo em Lima. O gol do título foi marcado por Elivelton, aos 30 minutos do segundo tempo. O capitão Wilson Gottardo (foto) levantou a taça.

➡️Conheça o caminho do Cruzeiro até possível final da Copa do Brasil

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: