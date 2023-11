- O cara zoa o Fluminense agora. Aí ó: "Bora Boca Juniors". Eu estou aqui de boa com a minha entrevista muito bonita e os caras zoando. Eu não fiz nada para eles. Ainda é flamenguista. Flamenguista está torcendo para o Boca Juniors. Eu sou Fluminense e estou torcendo pro meu Fluminense.



No dia 4 de novembro, Leo e Pedrinho estarão no Maracanã para escrever um novo capítulo na história do Fluminense 15 anos após a derrota da Libertadores. Com o rosto pintado e muita confiança na fé e na bola da equipe de Fernando Diniz, pai e filho esperam deixar o templo do futebol com sorrisos no rosto. Sorrisos de campeões e donos da América.