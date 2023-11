Medalhista de ouro em três edições consecutivas dos Jogos Pan-Americanos, Hugo Calderano foi o último entrevistado do programa "Heróis Olímpicos". Atual número quatro do planeta, o brasileiro é considerado o maior mesatenista da história das Américas e é o detentor da melhor performance individual do país nos Jogos Olímpicos, as quartas de final em Tóquio. Na conversa, ele detalhou a trajetória no esporte e projetou os maiores objetivos. Assista à entrevista completa acima.