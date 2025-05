Red Bull Bragantino e Mirassol escalados para o encerramento da 7ª rodada do Brasileirão

O Red Bull Bragantino recebe o Mirassol nesta segunda-feira (05), às 19h (de Brasília), pelo encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em caso de uma vitória do Massa Bruta, o time empata com o Palmeiras na liderança da competição com 16 pontos. A equipe está em terceiro lugar com 13 pontos.

O Mirassol precisa de uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento. O time está em 15º lugar com sete pontos.

O duelo será realizado no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Esta será a primeira partida do clube na nova casa. O local vai abrigar os jogos do Braga durante as obras de modernização do Nabizão.

O Red Bull Bragantino recebe o Mirassol nesta segunda-feira (05), no novo estádio do time, em Bragança Paulista. (Foto: Juliana Yamaoka)

Como chegam os dois times:

O Red Bull Bragantino vive grande fase na temporada e vive um dos melhores inícios de Campeonato Brasileiro de sua história. Em seis partidas, venceu quatro, empatou uma e perdeu apenas uma vez — para o Fluminense. Com isso, soma 13 pontos na tabela e ocupa uma vaga no G4.



Entre os principais destaques da equipe na temporada, o lateral Juninho Capixaba já deu cinco assistências, enquanto o meia Jhon Jhon marcou quatro gols. Vinicinho disputou 22 jogos no ano, e Eduardo Sasha participou diretamente de cinco gols — balançou as redes duas vezes e deu três assistências.



Do outro lado, o Mirassol tenta embalar na competição. Apesar de ter perdido apenas uma vez — para o Cruzeiro, na primeira rodada —, também venceu apenas um jogo, contra o Grêmio, em casa. Os empates, no entanto, foram considerados importantes por serem contra adversários fortes e alguns longe de casa: Fortaleza (casa), Bahia (fora), Juventude (fora) e Atlético-MG (casa).

Na temporada, o goleiro Muralha é quem mais entrou em campo, com 19 jogos. O meia Gabriel é o artilheiro da equipe, com cinco gols marcados. Já o lateral Reinaldo também se destaca no setor ofensivo, com cinco gols e duas assistências.

Informações de Red Bull Bragantino x Mirassol:

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X MIRASSOL

BRASILEIRÃO - 7ª RODADA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🏁VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires, Jhon Jhon e Vinicinho; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Fabricio Daniel; Edson Carioca e Cristian Renato.