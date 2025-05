Criciúma vence o Bragantino e abre vantagem na Copa do Brasil

No jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1), no Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0 e abriu vantagem por uma vaga nas oitavas. O único gol do jogo foi marcado pelo volante Matheus Trindade, já na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Tigre joga por um empate no jogo da volta, em Bragança Paulista, para avançar. O duelo decisivo está marcado para o dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Municipal Cícero de Souza Marques.

Como foi o jogo?

Apesar da expectativa alta para o duelo, Criciúma e Red Bull Bragantino fizeram primeiro tempo de pouquíssimas emoções no Heriberto Hulse. O Massa Bruta tentou algumas investidas principalmente pela direita, com Hurtado Jhon Jhon, mas Kauça Moroso pouco sujou o uniforme.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela da Copa do Brasil

Do outro lado, o Tigre, contando com apoio da torcida, só foi acordar na reta final e jogou muito no contra-ataque, com João Carlos e Neto Pessoa. A equipe comandada por Zé Ricardo chegou a ter um gol anulado aos 44, marcado por Diego Gonçalves, mas que a arbitragem assinalou posição irregular de Neto Pessoa na origem.

Na volta para a segunda etapa, os donos da casa aumentaram o volume de jogo e abriram o placar. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio pela direita, Matheus Trindade ajeitou no peito e finalizou com a canhota para pegar Cleiton no contrapé balançar a rede.

continua após a publicidade

Em um cenário geral, a partida foi marcada por muitos erros de decisão no terço final. O Red Bull Bragantino ensaiou uma pressão a partir dos 25 minutos, foi melhor em campo na luta pelo empate, mas seguiu sem assustar muito. Com a vantagem, o Criciúma abaixou suas linhas para proteger a área e segurou o resultado até o apito final.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

3ª FASE DA COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 1/5/2025, às 18h30

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

🧑‍🤝‍🧑Público: 11.606

🚨Renda: R$ 224.700,00

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

🏁VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Cartões amarelos: Diego Gonçalves, Morelli, Marcinho João Carlos (CRI) e Vinicinho (RBB)

Gol: Matheus Trindade 8'/2ºT (CRI)

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo)

Kauã; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Morelli, Matheus Trindade e Juninho (Gui Lobo); Diego Gonçalves, João Carlos (Samuel Otusanya) e Neto Pessoa.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa (Laquintana), Vinicinho e Eduardo Sasha (Isidro Pitta).