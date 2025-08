Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir:

continua após a publicidade

➡️ John fica fora de Bragantino x Botafogo; veja lista de relacionados pelo Glorioso

No jogo de ida, o Glorioso venceu pelo placar de 2 a 0 com gols marcados por Álvaro Montoro e Alexander Barboza, ambos na primeira etapa. O Massa Bruta encontrou muita dificuldade, viu noite de brilho do goleiro Cleiton, apesar da derrota, e evitou um placar mais elástico.

Ficha do jogo RBB BOT OITAVAS DE FINAL COPA DO BRASIL Data e Hora quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília) Local Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Com a vantagem, o time de Davide Ancelotti pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, irá às quartas de final. Igualdade no placar agregado levará a decisão aos pênaltis em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

As equipes chegam de resultados negativos no fim de semana pelo Brasileirão. O Red Bull Bragantino perdeu fora de casa por 2 a 1 para o Atlético-MG, enquanto o Botafogo, em casa, foi derrotado pelo Cruzeiro pelo placar de 2 a 0.

Jogadores do Botafogo comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Veja mais sobre Bragantino x Botafogo:

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO (0) x (2) BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustín Sant'Anna; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. (Técnico: Fernando Seabra)

BOTAFOGO: John; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).