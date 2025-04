Reinaldo tem mais gols no Brasileirão que Tiquinho, Vitor Roque, Calleri e Yuri Alberto juntos

O Campeonato Brasileiro de 2025 começou de forma especial para o lateral Reinaldo, do Mirassol, clube que faz sua estreia na elite do futebol nacional. O jogador soma mais gols que todos os camisas 9 dos quatro grandes clubes de São Paulo.

Para alcançar esse feito, Reinaldo balançou as redes três vezes: duas contra o Grêmio, seu ex-clube, e uma contra o Juventude, fora de casa. Os gols do veterano ajudaram o Mirassol a se manter dois pontos distante da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação, com seis pontos.

Camisas 9 em baixa?

Seria injusto dizer que Yuri Alberto, por exemplo, vive um mau momento. O camisa 9 marcou oito gols na temporada e é o artilheiro do Corinthians no ano. No Campeonato Brasileiro, no entanto, fez apenas um gol em cinco jogos (403 minutos em campo).

Outro atacante que marcou somente um gol em cinco rodadas (367 minutos em campo) é Tiquinho Soares, do Santos. Contratado como grande reforço para 2025, o jogador tem bons regulares temporada: 16 jogos, seis gols e duas assistências. Ele também marcou em um amistoso disputado pelo clube da Vila Belmiro.

Calleri, do São Paulo, não vive boa fase e ainda sofreu uma grave lesão. O argentino havia disputado três das quatro partidas do Tricolor no torneio nacional até romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Cabe ressaltar que todos os nomes citados, o jogador foi o que menos esteve em campo, com 123 minutos. Em 2025, são 18 jogos, três gols e quatro assistências em 2025.

Por fim, Vitor Roque, do Palmeiras, ainda não marcou gols no Campeonato Brasileiro. Em cinco partidas pelo torneio (267 minutos em campo), o camisa 9 segue em branco. Apesar disso, torcedores do Verdão apontam evolução em seu desempenho, como no clássico contra o Corinthians. Ao todo, o atacante soma 10 jogos pelo clube e ainda busca seu primeiro gol.

Calleri, Tiquinho Soares, Vitor Roque e Yuri Alberto (Fotos: Rubens Chiri, Miguel Schincariol, Cesar Greco, Rodrigo Coca Lopes e Raul Baretta)

Veja abaixo os números dos jogadores:

Reinaldo - Mirassol

5 jogos

370 minutos em campo

3 gols

Tiquinho Soares - Santos

5 jogos

367 minutos em campo

1 gol

Yuri Alberto - Corinthians

5 jogos

403 minutos em campo

1 gol



Calleri - São Paulo

3 jogos

123 minutos em campo

0 gols



Vitor Roque - Palmeiras

5 jogos

267 minutos em campo

0 gols