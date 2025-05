Nova casa do Red Bull Bragantino pode ser empurrão para conectar clube e torcida

O Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 1 a 0, nesta segunda-feira (05), pelo encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo foi a estreia do time no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O local foi apresentado para a imprensa no mês passado e será a nova casa do elenco durante as obras de modernização do Nabi Abi Chedid.

Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Seabra ressaltou que a torcida criou um ambiente diferenciado no novo estádio.

-A torcida está de parabéns. A atmosfera do jogo foi espetacular. A Red Bull como um todo também merece elogios por ter proporcionado esse palco. É um sentimento de realização poder trabalhar em um ambiente como esse... uma verdadeira conquista profissional. A torcida vibrou e nos empurrou o tempo todo. Nos minutos finais, o Mirassol ainda trouxe algum perigo, mas esse ambiente nos manteve vivos e nos deu força para buscar o resultado - explicou o comandante.



Os quatro setores do novo estádio contam com lojas oficiais que oferecem diversos produtos licenciados, como camisas, cachecóis, uniformes de viagem e treino, copos, mochilas, mascotes, pins e chaveiros. Na estreia, foi possível observar muitas famílias com crianças empolgadas com o novo momento do futebol na cidade.

O ambiente é acolhedor, seguro e também muito prático para acessar as entradas/saídas, além das lanchonetes e os banheiros. Quase sete mil pessoas prestigiaram a inauguração oficial do estádio.



Fernando Seabra ainda elogiou o gramado natural do estádio e explicou que o investimento é importante para o clube.

-O gramado está excelente, especialmente por ser novo. Alcançou um nível de qualidade muito alto. Do ponto de vista da comissão técnica e dos jogadores, a satisfação é imensa. O estádio oferece um ambiente acolhedor e bem organizado, com ótima visibilidade para o público. A distância entre o campo e as arquibancadas é adequada tanto para nós quanto para a torcida. O Bragantino tem muito a ganhar com esse investimento - afirmou.

O programa de sócio torcedor do Massa Bruta também passou por uma reformulação recente para atrair mais fãs com benefícios e experiências diferenciadas. Segundo o CEO do clube André Rocha, a ideia é que os planos sejam os mais acessíveis entre todos os clubes brasileiros em um futuro próximo.

A nova arena será completamente coberta e com 20 mil lugares. A expectativa é de que as obras durem até quatro anos.

Isidro Pitta comemora gol marcado na vitória do Red Bull Bragantino diante do Mirassol. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

A nova casa:

O Red Bull Bragantino investiu cerca de R$ 30 milhões no último ano para a manutenção do estádio municipal. Foram construídos dois vestiários, que são interligados pelo mesmo túnel, duas salas de imprensa, 14 cabines de imprensa, 35 camarotes, quatro lojas oficiais do clube, bares e lanchonetes, além de três novas arquibancadas.

O local também possui área exclusiva para Pessoas com Deficiência, melhoria no sistema de drenagem e nove entradas diferentes para facilitar o acesso aos quatro setores. O gramado é natural e a ideia é que a nova arena também adote este padrão.

O CEO do Bragantino, André Rocha, ressaltou que o clube ficará responsável pela manutenção do gramado após o uso do estádio.

-A fase do desejo e idealização foi rápida. Em aproximadamente 4 meses tivemos o projeto executivo. De construção, tivemos um ano. Algumas alterações no projeto foram feitas após as obras, especialmente sobre regulamento. Então, estendemos as obras por mais tempo. Podemos receber jogos da CONMEBOL até a fase de grupos. É uma oportunidade para a cidade receber jogos que não tínhamos opção como os da base e o feminino. Pretendemos fazer a parte da manutenção quando a gente devolver o estádio para a cidade com a nova arena - explicou o CEO.