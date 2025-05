Autor do gol que garantiu a vitória do RB Bragantino nos acréscimos, por 1 a 0, contra o Mirassol na "casa nova", em Bragança Paulista, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Isidro Pitta celebrou os três pontos, o que garantiu ao time do interior paulista colar no Palmeiras, líder da competição. Os dois times têm os mesmos 16 pontos, mas separados pelo saldo de gols.

continua após a publicidade

➡️Na cola do líder! Red Bull Bragantino vence Mirassol na inauguração do novo estádio

- Gol muito impotante na casa nova. Mais importante é vencer em casa. Bola muito boa do Pedro (Henrique). Domínio foi legal e a definição também. Feliz pela vitória em casa. A torcida merece pela festa que todos fizeram. Esperamos que nossa casa seja nosso conforto - avaliou o atacante paraguaio.

- Nós olhamos a tabela, mas o primeiro objetivo é ganhar. Estar no topo da tabela é importante. Estamos fazendo bom trabalho. Esperamos seguir assim - completou o jogador do RB Bragantino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na próxima rodada, o Massa Bruta atuará fora de seus domínios, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em duelo marcado para o sábado (10), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Nacional.

O gol do RB Bragantino no fim

O gol da vitória do Massa Bruta ocorreu no apagar das luzes, aos 46 minutos, com Isidro Pitta dominando a bola livre dentro da grande área. Ele dominou e bateu cruzado após passe de Pedro Henrique.

continua após a publicidade