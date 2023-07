Os números e destaques do Botafogo de Cláudio Caçapa



- 4 jogos

- 4 vitórias

- 8 gols marcados (todos no 2º tempo)

- 0 gols sofridos



- Artilheiros: Carlos Alberto (3 gols) e Eduardo (2 gols)

- Garçom: Di Plácido (2 assistências)

- Homem de confiança: Lucas Perri (360 minutos em campo)