menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Pedro Certezas desabafa após queda do Botafogo na Libertadores

Glorioso foi eliminado pela LDU nas oitavas de final

pedro certezas
imagem cameraPedro Certezas esteve na final da Libertadores de 2024 (Foto: Reprodução)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
09:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

Botafogo foi eliminado da Copa Libertadores, na última quinta-feira (21), após perder por 2 a 0 para a LDU, em Quito, no Equador. Após o revés, o influenciador Pedro Certezas realizou um desabafo sobre a atual fase do Glorioso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o comunicador foi sincero sobre o momento do clube carioca. Certezas questionou o planejamento da diretoria e de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

- De cabeça quente ainda, mas o papo é reto. O Botafogo claramente deixou o ano de lado. O Textor deixou isso bem claro no início do ano, mas ele se segurava no fato de que tinha um plano para o segundo semestre. A gente, torcedor e não falo por todos, ficamos: "Calma, talvez ele tenha um plano". Até porque, ele tinha muito crédito por conta do ano passado, mas acabou que não - iniciou o influenciador, antes de completar.

continua após a publicidade

- O Botafogo perdeu para um time muito pior. Não conseguiu fazer o resultado em casa e esta eliminado da Libertadores. Não tem chance nenhuma de ser campeão do Brasileiro, na minha cabeça, vai brigar pelo G4. Tem aquela chance de levar a Copa do Brasil, mas é mata-mata, ninguém sabe de nada. O planejamento foi de uma forma fod*-se e pagou o preço - concluiu.

➡️ Rivais do Botafogo brincam com eliminação na Libertadores: ‘É tempo’

A eliminação da Libertadores

O Botafogo saiu na frente no confronto contra a LDU após vencer o primeiro jogo do confronto por 1 a 0, na última semana, dentro do Nilton Santos. Contudo, a vantagem construída não foi suficiente para garantir a classificação na altitude de Quito.

continua após a publicidade

Logo no início da partida da última quinta-feira (21), a equipe equatoriana abriu o placar e deixou o placar agregado empatado. O cronômetro marcava seis minutos do primeiro tempo, quando o volante Villamíl balançou as redes do Estádio Rodrigo Paz Delgado.

O gol destruiu a vantagem do Botafogo. A pressão de decidir a classificação em jogo fora de casa e a altitude de Quito, fez a equipe de Davide Ancelotti ser presa fácil para os comandados de Tiago Nunes.

A LDU dominou todo o confronto e com o gol marcado de forma precoce na partida, fez o time ter tranquilidade de definir a classificação. O gol da vaga as quartas de final aconteceu no segundo tempo, após o zagueiro Ricardo Adé finalizar em uma sobra da defesa alvinegra e a bola atingir o braço de Marlon Freitas, dentro da área. A arbitragem não hesitou em marcar a penalidade.

O atacante Alzugaray foi o responsável pela a cobrança. Aos 60 minutos do confronto, o camisa 9 teve a frieza de deslocar John e bater do lado oposto a queda do goleiro, e assim, garantir a classificação da LDU.

Agora, a equipe equatoriana irá enfrentar o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores. A atual fase do torneio continental está marcada para ser disputada no mês de setembro, entre os dias 16 e 24.

LDU irá enfrentar o São Paulo na Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)
LDU irá enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias