Pedro Certezas desabafa após queda do Botafogo na Libertadores

O Botafogo foi eliminado da Copa Libertadores, na última quinta-feira (21), após perder por 2 a 0 para a LDU, em Quito, no Equador. Após o revés, o influenciador Pedro Certezas realizou um desabafo sobre a atual fase do Glorioso.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o comunicador foi sincero sobre o momento do clube carioca. Certezas questionou o planejamento da diretoria e de John Textor, dono da SAF do Botafogo.

- De cabeça quente ainda, mas o papo é reto. O Botafogo claramente deixou o ano de lado. O Textor deixou isso bem claro no início do ano, mas ele se segurava no fato de que tinha um plano para o segundo semestre. A gente, torcedor e não falo por todos, ficamos: "Calma, talvez ele tenha um plano". Até porque, ele tinha muito crédito por conta do ano passado, mas acabou que não - iniciou o influenciador, antes de completar.

- O Botafogo perdeu para um time muito pior. Não conseguiu fazer o resultado em casa e esta eliminado da Libertadores. Não tem chance nenhuma de ser campeão do Brasileiro, na minha cabeça, vai brigar pelo G4. Tem aquela chance de levar a Copa do Brasil, mas é mata-mata, ninguém sabe de nada. O planejamento foi de uma forma fod*-se e pagou o preço - concluiu.

A eliminação da Libertadores

O Botafogo saiu na frente no confronto contra a LDU após vencer o primeiro jogo do confronto por 1 a 0, na última semana, dentro do Nilton Santos. Contudo, a vantagem construída não foi suficiente para garantir a classificação na altitude de Quito.

Logo no início da partida da última quinta-feira (21), a equipe equatoriana abriu o placar e deixou o placar agregado empatado. O cronômetro marcava seis minutos do primeiro tempo, quando o volante Villamíl balançou as redes do Estádio Rodrigo Paz Delgado.

O gol destruiu a vantagem do Botafogo. A pressão de decidir a classificação em jogo fora de casa e a altitude de Quito, fez a equipe de Davide Ancelotti ser presa fácil para os comandados de Tiago Nunes.

A LDU dominou todo o confronto e com o gol marcado de forma precoce na partida, fez o time ter tranquilidade de definir a classificação. O gol da vaga as quartas de final aconteceu no segundo tempo, após o zagueiro Ricardo Adé finalizar em uma sobra da defesa alvinegra e a bola atingir o braço de Marlon Freitas, dentro da área. A arbitragem não hesitou em marcar a penalidade.

O atacante Alzugaray foi o responsável pela a cobrança. Aos 60 minutos do confronto, o camisa 9 teve a frieza de deslocar John e bater do lado oposto a queda do goleiro, e assim, garantir a classificação da LDU.

Agora, a equipe equatoriana irá enfrentar o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores. A atual fase do torneio continental está marcada para ser disputada no mês de setembro, entre os dias 16 e 24.