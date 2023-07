O Botafogo tomou a iniciativa desde o início do jogo e se impôs em seu campo, criando as melhores oportunidades. Tiquinho Soares e Luiz Henrique tiveram grandes chances, mas não acertaram o gol. Eduardo teve a bola para marcar, mas acertou o travessão. Já na reta final, Tiquinho Soares balançou a rede, mas a arbitragem marcou falta do atacante que dominou com o braço no lance. O Red Bull Bragantino marcou forte e também teve oportunidades, mas não tão claras como as do Glorioso.