Quem pode parar o Botafogo?! Com o Nilton Santos lotado, o time alvinegro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e alcançou a 13ª vitória em 15 rodadas do Brasileirão. Esta é, inclusive, a melhor campanha na história dos pontos corridos.



Após o triunfo, o clima de festa tomou conta do gramado do Nilton Santos. Em vídeos publicados pelo clube nas redes sociais, é possível acompanhar a comemoração do elenco do Botafogo antes de descer para o vestiário.



