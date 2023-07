John Textor vive lua de mel com torcedores do Botafogo. Após acompanhar a partida contra o Patronato no meio da arquibancada, o dono da SAF alvinegra comemorou a vitória sobre o Red Bull Bragantino em um bar de Nova York.



Entre os torcedores presentes no local, estavam integrantes de uma torcida organizada do Botafogo que moram nos Estados Unidos. Um vídeo postado nas redes sociais mostra a reação do empresário no momento do segundo gol alvinegro, marcado por Di Plácido (confira abaixo).



