Jordan Barrera sente desconforto e segue fora do Botafogo no Brasileirão
Glorioso volta a campo neste domingo contra o Juventude
O colombiano Jordan Barrera sentiu um leve desconforto e por isso ficou fora dos relacionados do Botafogo para o duelo contra o Juventude no Brasileirão, segundo apurou o Lance!. Contratado na janela do meio do ano, o jovem de 19 anos tem apenas um jogo com a camisa do Glorioso.
A partida deste domingo (24) será a primeira do clube depois da eliminação para a LDU na Libertadores. Na partida em questão, Barrera ficou fora por não ter sido inscrito pelo Alvinegro nas oitavas de final da competição.
➡️ ANÁLISE: Botafogo colhe na eliminação o que plantou em 2025 conturbado
Depois de fazer sua estreia pelo Botafogo contra o Corinthians, o colombiano teve uma entorse no tornozelo e foi ausência por alguns jogos. Recuperado, ele voltou aos relacionados contra o Palmeiras, mas não entrou em campo.
Fora da viagem do Botafogo para Quito, Barrera treinou com um time alternativo, inclusive com a presença de jogadores do sub-20. O meia-atacante sentiu um leve desconfoto e não preocupa o clube, mas está de fora do duelo no Alfredo Jaconi.
Com novidade, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Juventude
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Juventude, neste domingo (24), às 18h30 de Brasília), em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o atacante Chris Ramos, que foi regularizado e fica à disposição. O setor ofensivo, no entanto, terá desfalque importante.
Recém-contratado junto ao Cádiz, o espanhol já vinha treinando com o grupo no CT Lonier desde a última semana. Ele chega para brigar por posição com Arthur Cabral.
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O técnico Davide Ancelotti conta novamente com o zagueiro David Ricardo para o Botafogo no Brasileirão, que viajou para Quito, na eliminação na Libertadores, mas não entrou em campo. Contra o Juventude, a expectativa é de retorno do defensor. O lado ruim é a ausência do atacante Artur, uma das principais peças do grupo.
Bastos, Cuiabano e Kaio Pantaleão seguem no departamento médico sem previsão de retorno. Jordan Barrera ficou fora da lista mais uma vez.
Em quinto lugar, o Botafogo no Brasileirão mira rápida recuperação para se aproximar dos líderes. A equipe 29 pontos na competição, com dois jogos a menos na tabela.
