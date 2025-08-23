Jordan Barrera sente desconforto e segue fora do Botafogo no Brasileirão

O colombiano Jordan Barrera sentiu um leve desconforto e por isso ficou fora dos relacionados do Botafogo para o duelo contra o Juventude no Brasileirão, segundo apurou o Lance!. Contratado na janela do meio do ano, o jovem de 19 anos tem apenas um jogo com a camisa do Glorioso.

A partida deste domingo (24) será a primeira do clube depois da eliminação para a LDU na Libertadores. Na partida em questão, Barrera ficou fora por não ter sido inscrito pelo Alvinegro nas oitavas de final da competição.

Depois de fazer sua estreia pelo Botafogo contra o Corinthians, o colombiano teve uma entorse no tornozelo e foi ausência por alguns jogos. Recuperado, ele voltou aos relacionados contra o Palmeiras, mas não entrou em campo.

Fora da viagem do Botafogo para Quito, Barrera treinou com um time alternativo, inclusive com a presença de jogadores do sub-20. O meia-atacante sentiu um leve desconfoto e não preocupa o clube, mas está de fora do duelo no Alfredo Jaconi.

Jordan Barrera não será reforço do Botafogo no Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com novidade, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Juventude

O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Juventude, neste domingo (24), às 18h30 de Brasília), em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o atacante Chris Ramos, que foi regularizado e fica à disposição. O setor ofensivo, no entanto, terá desfalque importante.

Recém-contratado junto ao Cádiz, o espanhol já vinha treinando com o grupo no CT Lonier desde a última semana. Ele chega para brigar por posição com Arthur Cabral.

O técnico Davide Ancelotti conta novamente com o zagueiro David Ricardo para o Botafogo no Brasileirão, que viajou para Quito, na eliminação na Libertadores, mas não entrou em campo. Contra o Juventude, a expectativa é de retorno do defensor. O lado ruim é a ausência do atacante Artur, uma das principais peças do grupo.

Bastos, Cuiabano e Kaio Pantaleão seguem no departamento médico sem previsão de retorno. Jordan Barrera ficou fora da lista mais uma vez.

Em quinto lugar, o Botafogo no Brasileirão mira rápida recuperação para se aproximar dos líderes. A equipe 29 pontos na competição, com dois jogos a menos na tabela.