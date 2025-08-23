Chris Ramos é regularizado e pode estrear pelo Botafogo
Atacante tem nome publicado no BID da CBF e está à disposição
O atacante Chris Ramos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (22) e está liberado para estrear pelo Botafogo. O jogador de 28 anos foi contratado há uma semana, por empréstimo do Cádiz, da Espanha.
Apesar da regularização, Ramos ainda passa por recondicionamento físico, já que não entra em campo desde 25 de abril. O centroavante tem trabalhado para ficar à disposição de Davide Ancelotti, que apontou necessidade de reforço no setor ofensivo.
O espanhol, que ainda não foi oficialmente apresentado, atuou nas últimas três temporadas pelo Cádiz, atualmente na segunda divisão espanhola. Na última edição do campeonato, disputou 38 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência. Embora seja centroavante de origem, também pode atuar pelos lados do ataque.
Em entrevista a BTB Sports durante sua chegada, o jogador revelou uma memória afetiva com o Glorioso:
– Estou muito feliz por essa oportunidade. Para mim, o futebol brasileiro se vive intensamente, tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que ia para o Troféu (Ramon de Carranza) e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado foi campeão da Libertadores, da liga. Venho para um grande clube e darei tudo por essas cores e por essa camisa. Estou muito feliz – afirmou Chris.
