imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Chris Ramos é regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Atacante tem nome publicado no BID da CBF e está à disposição

Chris Ramos tem negociações avançadas com o Botafogo (Foto: Divulgação/Cádiz)
imagem cameraReforço do Botafogo, Chris Ramos comemora gol pelo Cádiz (Foto: Divulgação/Cádiz)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
05:45
  Mais Notícias

O atacante Chris Ramos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (22) e está liberado para estrear pelo Botafogo. O jogador de 28 anos foi contratado há uma semana, por empréstimo do Cádiz, da Espanha.

John é o quarto nome do Botafogo na pré-lista de Ancelotti para Seleção

Apesar da regularização, Ramos ainda passa por recondicionamento físico, já que não entra em campo desde 25 de abril. O centroavante tem trabalhado para ficar à disposição de Davide Ancelotti, que apontou necessidade de reforço no setor ofensivo.

O espanhol, que ainda não foi oficialmente apresentado, atuou nas últimas três temporadas pelo Cádiz, atualmente na segunda divisão espanhola. Na última edição do campeonato, disputou 38 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência. Embora seja centroavante de origem, também pode atuar pelos lados do ataque.

Em entrevista a BTB Sports durante sua chegada, o jogador revelou uma memória afetiva com o Glorioso:

– Estou muito feliz por essa oportunidade. Para mim, o futebol brasileiro se vive intensamente, tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que ia para o Troféu (Ramon de Carranza) e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado foi campeão da Libertadores, da liga. Venho para um grande clube e darei tudo por essas cores e por essa camisa. Estou muito feliz – afirmou Chris.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Chris Ramos, do Botafogo, tem nome publicado no BID da CBF (Foto: Reprodução)

