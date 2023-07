Isso se explica pelo DNA do time, que joga da mesma maneira, independentemente do adversário ou dos desfalques. O Botafogo tem um sistema defensivo sólido, baseado na aplicação tática e na força física, mas também no brilho individual de Lucas Perri e Adryelson, destaques absolutos deste Brasileirão. Na frente, o time é letal e cria chances muitas das vezes no erro do adversário, como aconteceu nos dois gols sobre o Red Bull Bragantino. Mérito de uma equipe que também os provoca, levando o rival muitas vezes ao limite.