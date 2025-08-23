menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Com novidade, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Juventude

Glorioso tenta se recuperar no Brasileirão após eliminação na Libertadores

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraDavide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
14:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Juventude, neste domingo (24), às 18h30 de Brasília), em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o atacante Chris Ramos, que foi regularizado e fica à disposição. O setor ofensivo, no entanto, terá desfalque importante.

continua após a publicidade

Relacionadas

Recém-contratado junto ao Cádiz, o espanhol já vinha treinando com o grupo no CT Lonier desde a última semana. Ele chega para brigar por posição com Arthur Cabral.

➡️ ANÁLISE: Botafogo colhe na eliminação o que plantou em 2025 conturbado

Chris Ramos em treino do Botafogo no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Chris Ramos em treino do Botafogo no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O técnico Davide Ancelotti conta novamente com o zagueiro David Ricardo, que viajou para Quito, na eliminação na Libertadores, mas não entrou em campo. Contra o Juventude, a expectativa é de retorno do defensor. O lado ruim é a ausência do atacante Artur, uma das principais peças do grupo.

continua após a publicidade

 Bastos, Cuiabano e Kaio Pantaleão seguem no departamento médico sem previsão de retorno. Jordan Barrera ficou fora da lista mais uma vez.

Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Botafogo mira rápida recuperação para se aproximar dos líderes. A equipe 29 pontos na competição, com dois jogos a menos na tabela.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: John, Neto e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.

Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton.

Meias: Joaquín Correa, Montoro, Santi Rodriguez e Savarino.

Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias