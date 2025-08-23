Com novidade, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Juventude
Glorioso tenta se recuperar no Brasileirão após eliminação na Libertadores
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Juventude, neste domingo (24), às 18h30 de Brasília), em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o atacante Chris Ramos, que foi regularizado e fica à disposição. O setor ofensivo, no entanto, terá desfalque importante.
Recém-contratado junto ao Cádiz, o espanhol já vinha treinando com o grupo no CT Lonier desde a última semana. Ele chega para brigar por posição com Arthur Cabral.
O técnico Davide Ancelotti conta novamente com o zagueiro David Ricardo, que viajou para Quito, na eliminação na Libertadores, mas não entrou em campo. Contra o Juventude, a expectativa é de retorno do defensor. O lado ruim é a ausência do atacante Artur, uma das principais peças do grupo.
Bastos, Cuiabano e Kaio Pantaleão seguem no departamento médico sem previsão de retorno. Jordan Barrera ficou fora da lista mais uma vez.
Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Botafogo mira rápida recuperação para se aproximar dos líderes. A equipe 29 pontos na competição, com dois jogos a menos na tabela.
Veja a lista de relacionados do Botafogo:
Goleiros: John, Neto e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, David Ricardo, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho.
Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton.
Meias: Joaquín Correa, Montoro, Santi Rodriguez e Savarino.
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes.
