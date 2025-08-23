Torcida do Botafogo esgota ingressos do setor visitante para partida contra o Vasco
Equipes se enfrentam na próxima quarta (27) em busca de uma vaga na semifinal
O Botafogo anunciou que os ingressos do setor visitante para a partida de ida contra o Vasco, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, estão esgotados. O jogo acontece na próxima quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O Vasco da Gama também anunciou que os ingressos para os setores destinados à torcida do time da casa também foram todos vendidos. A expectativa é que o estádio vá receber cerca de 21 mil torcedores.
O sorteio da Copa do Brasil reservou um clássico decisivo: Vasco e Botafogo se enfrentam em mais um capítulo de uma longa rivalidade, agora em fase eliminatória. No retrospecto de confrontos de mata-mata, o Botafogo leva vantagem, com 15 duelos no total — 14 pelo Campeonato Carioca, sendo 12 deles finais, além de um pela própria Copa do Brasil.
➡️ Chris Ramos é regularizado e pode estrear pelo Botafogo
A única vez que os clubes se cruzaram no torneio nacional foi em 2020, na quarta fase. Naquela ocasião, o jogo de ida terminou empatado em 0 a 0, mas o Botafogo venceu o segundo por 1 a 0, com gol de Matheus Babi, e garantiu a classificação.
Após o primeiro jogo em São Januário, os rivais voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, quando será definido o semifinalista. Quem passar encara o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia.
➡️ John é o quarto nome do Botafogo na pré-lista de Ancelotti para Seleção
Nilton Santos com capacidade total no jogo da volta
O clássico entre Botafogo e Vasco, no dia 11 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, será disputado no Estádio Nilton Santos com capacidade total liberada para o público. O local receberia o show da banda americana Green Day dois dias antes, mas o evento foi cancelado devido à inviabilidade de desmontar a estrutura a tempo da partida.
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
A direção alvinegra não cogitou mudar o mando de campo, mas exigiu que o estádio fosse entregue integralmente dois dias depois do show. A produtora avaliou que não seria possível cumprir o prazo sem comprometer setores da arena, e por isso optou pelo cancelamento da apresentação.
