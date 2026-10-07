O clássico entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão, começou quente antes mesmo de a bola rolar. Nos arredores do estádio, torcedores do Glorioso deixaram mensagens em tom de provocação ao rival.

Adesivos foram colados na entrada do setor Sul, que fica localizado à frente da Estação Olímpica de Engenho de Dentro, lembrando que o Vasco não conquista um título de expressão desde 2011, quando levantou o troféu da Copa do Brasil. Desde então, o Cruz-Maltino levantou apenas os troféus do Campeonato Carioca em 2015 e 2016, ambos sobre o Botafogo. O Glorioso, que revidou em 2018, no entanto, foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

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As colagens foram espalhadas na rampa de acesso ao trem, postes, muros e no portão do Nilton Santos, com os dizeres: "Quinze anos. Chacota nacional." Veja na foto abaixo:

Torcida do Botafogo cola adesivos em provocação ao Vasco no Nilton Santos antes de clássico pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

Torcida do Botafogo revida

A ação é um revide ao episódio do primeiro turno, no jogo disputado em São Januário. Na ocasião, o sistema de som da Colina Histórica colocou o áudio do MetrôRio anunciando a estação de Botafogo, em uma provocação conhecida no Rio de Janeiro como "Botafogo é Bairro". Em campo, o Alvinegro venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Lucas Villalba e Matheus Martins.

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O clássico vale muito para as duas equipes. O Botafogo, na 12ª colocação, com 35 pontos, quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e, quem sabe, almejar voos mais altos no Brasileirão.

O Vasco, por sua vez, com 31 somados e na 16ª posição, uma acima do Z-4, vê como boa chance para manter a campanha positiva e, com um jogo a menos, ficar em condições favoráveis para ultrapassar o rival na tabela.