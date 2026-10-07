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Torcida do Botafogo provoca Vasco antes de clássico pelo Brasileirão: 'Chacota'

Alvinegros revidam brincadeira do 1º turno, em São Januário, quando sistema de som anunciou estação de metrô

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 14:37
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Torcida do Botafogo provoca o Vasco antes de clássico pelo Brasileirão
Setor Sul do Nilton Santos recebe adesivos em provocação ao Vasco (Foto: Reprodoução)

O clássico entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão, começou quente antes mesmo de a bola rolar. Nos arredores do estádio, torcedores do Glorioso deixaram mensagens em tom de provocação ao rival.

Adesivos foram colados na entrada do setor Sul, que fica localizado à frente da Estação Olímpica de Engenho de Dentro, lembrando que o Vasco não conquista um título de expressão desde 2011, quando levantou o troféu da Copa do Brasil. Desde então, o Cruz-Maltino levantou apenas os troféus do Campeonato Carioca em 2015 e 2016, ambos sobre o Botafogo. O Glorioso, que revidou em 2018, no entanto, foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

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As colagens foram espalhadas na rampa de acesso ao trem, postes, muros e no portão do Nilton Santos, com os dizeres: "Quinze anos. Chacota nacional." Veja na foto abaixo:

Torcida do Botafogo cola adesivos em provocação ao Vasco no Nilton Santos antes de clássico pelo Brasileirão
Torcida do Botafogo cola adesivos em provocação ao Vasco no Nilton Santos antes de clássico pelo Brasileirão (Foto: Reprodução)

Torcida do Botafogo revida

A ação é um revide ao episódio do primeiro turno, no jogo disputado em São Januário. Na ocasião, o sistema de som da Colina Histórica colocou o áudio do MetrôRio anunciando a estação de Botafogo, em uma provocação conhecida no Rio de Janeiro como "Botafogo é Bairro". Em campo, o Alvinegro venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Lucas Villalba e Matheus Martins.

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O clássico vale muito para as duas equipes. O Botafogo, na 12ª colocação, com 35 pontos, quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e, quem sabe, almejar voos mais altos no Brasileirão.

O Vasco, por sua vez, com 31 somados e na 16ª posição, uma acima do Z-4, vê como boa chance para manter a campanha positiva e, com um jogo a menos, ficar em condições favoráveis para ultrapassar o rival na tabela.

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