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Botafogo se movimenta por resgate em campo e da arquibancada

Glorioso busca oxigênio na reta final do Brasileirão na briga contra o rebaixamento

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 12:00
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Vitinho, do Botafogo, em treino no Nilton Santos
Vitinho, do Botafogo, em treino no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo entrou em espiral de resultados negativos, que colocou a equipe na luta direta contra o rebaixamento no Brasileirão, e tem nova chance para respirar em meio à crise do clube. O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG, precisando desesperadamente de uma vitória.

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Não são só três pontos na reta final da temporada. Para o Alvinegro, vale oxigênio tanto dentro de campo como fora, na arquibancada. Elenco e torcida desmobilizados são as piores notícias para quem quer virar a chave.

É também mais uma oportunidade para o técnico Tite mostrar serviço e, além do ânimo do grupo, que tem elogiado o comandante diariamente pela gestão, dar o mínimo de personalidade ao Botafogo. Não há mais espaço para fragilidade, desorganização e nervosismo.

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Torcida do Botafogo agita bandeiras pretas e brancas com o escudo estrelado no estádio.
Torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A equipe dá sinais ruins nas últimas rodadas, tendo competido poucos em todos os jogos do recorte recente. O ano contubado é um dos pilares da crise esportiva, mas o plantel, apesar de ser considerado internamente como "longe" de ser para briga na parte inferior, não dá respostas.

Botafogo clama por apoio

Antes do duelo com o Galo, membros das principais torcidas organizadas foram ao CT Lonier e cobraram resultados imediatos para que o time deixe a zona de perigo na tabela do Brasileirão. O discurso foi de confiança, mas com promessa de novos protestos caso o cenário não melhore.

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Para tentar lotar o Nilton Santos e ser empurrado pela força da torcida, a diretoria alvinegra fez promoção de ingressos, que não foi atendida à altura. A expectativa é de pouco mais de 25 mil torcedores de um total de aproximadamente 40 mil lugares liberados.

Nas redes sociais, o clube lançou a campanha "É pelo Botafogo", com mensagens de ex-jogadores, personalidades e influenciadores digitais convocando torcedores para o jogo. A pouca presença no estádio, com média total de pouco mais de 15 mil pessoas por jogo, tem sido ponto de destaque nas críticas.

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O Botafogo soma 39 pontos e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão a cinco jogos do fim. Depois do Galo, o Glorioso visitará o Corinthians, receberá Bahia e São Paulo no Nilton Santos, e fechará o ano no duelo com o Santos, na Vila Belmiro.

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