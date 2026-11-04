Rivais vencem na rodada e pressionam Botafogo na luta contra o rebaixamento

Os resultados do início do Brasileirão não ajudaram e colocaram ainda mais pressão no Botafogo, que vai a campo nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, contra o Atlético-MG, na luta contra o rebaixamento. O cenário piorou, e o jogo contra o Galo, em casa, ganhou contornos ainda mais dramáticos na reta final da temporada.

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O Botafogo já havia perdido uma posição após a derrota para o Remo, fora de casa, e com a vitória do Coritiba sobre o Vitória. A abertura da 34ª rodada fez a equipe cair mais uma, agora em 13º antes de entrar em campo, devido ao triunfo do Mirassol sobre a rebaixada Chapecoense.

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A situação pede urgência. Isso porque, na última terça-feira (3), depois de Mirassol 2 x 1 Chapecoense, o Internacional venceu o Coritiba por 1 a 0 e foi a 38 pontos, deixando o Z-4, que agora tem o Grêmio, com 37, na 17ª colocação. A distância caiu para dois pontos, e é de três para o Corinthians, 18º na classificação, com 36 somados.

Grêmio e Corinthians têm jogos difíceis pela frente, ambos nesta quarta-feira. O Tricolor visita o líder Flamengo, no Maracanã, enquanto o Timão visita o São Paulo, que quer vencer para se livrar matematicamente das chances de descenso, atualmente com 43 pontos em 10º.

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Jogadores do Mirassol comemoram gol contra a Chapecoense (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Para o Botafogo, o sinal é bem claro. Vencer ou vencer. Não há margem para erro jogando em casa contra o desmobilizado Atlético-MG, que deixou os principais jogadores em Belo Horizonte para dar sequência na preparação de olho no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no fim de semana, contra o Grêmio — na ida, em Porto Alegre, o clube gaúcho venceu por 2 a 0.

O Botafogo soma 39 pontos e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão a cinco jogos do fim. Depois do Galo, o Glorioso visitará o Corinthians (confronto direto), receberá Bahia e São Paulo no Nilton Santos, e fechará o ano no duelo com o Santos, na Vila Belmiro.

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De olho em outros jogos do Brasileirão

Outros dois rivais diretos na luta contra o rebaixamento terão compromissos complicados na rodada. O Vasco, em 14º, com 38 pontos, encara o Athletico-PR, forte na luta por vaga na Libertadores, fora e casa. O Vitória, em 15º e com a mesma pontuação, fechará a rodada apenas na sexta-feira (6), em Salvador, contra o Fluminense, que também briga pelo G-5.

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