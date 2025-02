Torcedores do Racing esgotam ingressos para duelo contra o Botafogo na Recopa

Nesta quinta-feira (27), o Botafogo recebe o Racing, no Nilton Santos, em busca de uma virada histórica pela Recopa Sul-Americana. Derrotado por 2 a 0 na ida, o Glorioso precisa de no mínimo dois gols para levar o confronto para os pênaltis, enquanto os argentinos podem perder por até um gol de diferença.

Além da vantagem conquistada em casa, no El Cilindro, o Racing ainda terá torcida em peso. Quase 4 mil torcedores argentinos estarão no setor sul do Nilton Santos, esgotando os ingressos disponíveis para os visitantes. No total, cerca de 36 mil pessoas estarão presentes na decisão.

A Absolut Sport, agência parceira oficial da Conmebol desde 2022, foi responsável por trazer um grupo de 40 torcedores de Buenos Aires. Ao todo, mais de 15 ônibus lotados estarão à caminho do estádio alvinegro.

– Ficamos muito felizes ao sermos escolhidos por torcedores de diferentes nacionalidades, como brasileiros e argentinos, fator que demonstra a qualidade do nosso serviço. Temos grande expertise em jogos internacionais nas competições da Conmebol e queremos sempre manter o nível de entrega alto, garantindo conforto, segurança e a melhor experiência para os nossos clientes”, aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil.

O Botafogo entra em campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada e ganhar confiança para a sequência. A equipe precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

