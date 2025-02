Botafogo negocia com argentino Hernán Crespo para técnico

O Botafogo segue na busca por um novo comandante para 2025. Desde a saída de Artur Jorge em janeiro, o Alvinegro completou 54 dias sem um treinador oficial para a temporada. Mas a espera pode estar chegando ao fim. O argentino Hernán Crespo é o nome da vez para assumir a equipe e, segundo apuração do Lance!, as negociações estão avançadas.

John Textor se reuniu com o argentino nesta quarta-feira (26) para alinhar condições de contrato e salário. Apesar de ainda não terem chegado a um acerto, as partes conversam, e a expectativa é de um desfecho positivo nos próximos dias.

Como treinador, Crespo tem passagens por São Paulo, Defensa y Justicia, da Argentina, e Al-Duhail, do Catar. Seu último trabalho foi no Al-Ain, dos Emirados Árabes, onde ficou até 6 de novembro de 2024. Desde então, está sem clube. No time árabe, foram 48 jogos, com 24 vitórias, seis empates e 18 derrotas.

O clube anunciou a saída de Artur Jorge no dia 3 de janeiro. Carlos Leiria, treinador da equipe sub-20, então, assumiu o comando do elenco principal para disputar o Carioca. Porém, com a falta de resultados, a diretoria optou por devolvê-lo à categoria de base e trouxe Claudio Caçapa como novo interino. O período sem um treinador definitivo nesta temporada chegou a 54 dias.

Recentemente, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas as negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Roberto Mancini e André Jardine também foram nomes especulados durante o período.

Busca por um técnico

Apesar de já ter fechado as oito contratações esperadas nesta janela de transferências, a SAF ainda tem a pendência de um técnico para a temporada. A expectativa de John Textor, que tem centralizado a busca por um comandante, é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas. Apesar das tratativas, o empresário vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

Agora, o Botafogo volta a campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A equipe perdeu a partida de ida por 2 a 0 e precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.