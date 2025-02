Saiba quem volta e quem desfalca o Botafogo para a decisão da Recopa

Depois da eliminação no Campeonato Carioca, o Botafogo vira a página para o jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (27), no Nilton Santos. Com a derrota de 2 a 0 no jogo de ida, no El Cilindro, o Glorioso precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Para o primeiro confronto, o Alvinegro contou com seis desfalques entre os relacionados: Gregore, Bastos, Artur, David Ricardo, Nathan Fernandes e Jeffinho. Dentre eles, a comissão técnico terá a volta de duas peças importantes para o jogo de volta: Gregore e Artur.

O volante estava suspenso no duelo em Buenos Aires por conta da expulsão que recebeu na final da Libertadores 2024, contra o Atlético-MG. Assim, Gregore retorna à equipe titular nesta quinta-feira. Além disso, o atacante Artur está recuperado e disponível para a partida.

O jogador teve uma lesão muscular na coxa na partida contra o Nova Iguaçu pela oitava rodada do estadual, na primeira semana do mês. Desde então, o atacante iniciou processo de recuperação e não atuou mais pelo Glorioso. Ele foi poupado nos últimos jogos, para um trabalho de reforço, mas já está 100% recuperado, e disponível para entrar em campo na decisão continental. Dessa forma, deve voltar a titularidade ao lado de Igor Jesus e Matheus Martins.

Por outro lado, o Glorioso ainda terá quatro desfalques para o duelo decisivo. O zagueiro Bastos ainda segue em processo de recuperação após um trauma no joelho esquerdo, sofrido contra o Nova Iguaçu, e ainda não se recuperou totalmente. A expectativa de retorno aos gramados é de 30 dias após a lesão. Assim, ele deve estar à disposição na primeira semana de março, estando disponível para o início do Brasileirão.

Além dele, Nathan Fernandes, ex-Grêmio, anunciado nesta terça-feira (25), pelo clube, também não joga o confronto. O atacante lesionou a coxa esquerda, em compromisso com a Seleção Brasileira para disputa do Sul-Americano sub-20, em jogo contra a Colômbia, no dia 7 de fevereiro, e ainda não tem previsão para entrar em campo. Ele está fazendo trabalho de fortalecimento na academia, e será poupado no duelo contra o Racing.

– No meu caso, tive uma lesão na Seleção Brasileira, no segundo jogo da fase final, uma lesão que eu precisava arriscar lá, eu vim para cá me tratar, fiz a exames aqui, deu o grau ali, mas eu já estou fazendo academia, já estou fazendo exercício de força, hoje eu quase fui para o campo, mas eu prefiro me resguardar, por um período de três/ quatro meses, e eu acho que é importante, eu estou tranquilo, estou trabalhando, estou me esforçando para voltar mais rápido para o campo e para poder mostrar muito bom. - disse o jogador.

O zagueiro David Ricardo foi preservado no duelo de ida da Recopa devido a um desconforto no tornozelo. O Botafogo não deu atualizações sobre a situação do jogador, que segue como dúvida para a partida no Nilton Santos.

Desfalques

Bastos (com trauma no joelho esquerdo), David Ricardo (sofrendo com dores no tornozelo), Nathan Fernandes (contusão na coxa durante atuação pela Seleção sub-20) e Jeffinho (em fase de transição).

O Alvinegro entra em campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada, e ganhar confiança para a sequência. A equipe precisa reverter um placar por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.