Nesta quinta-feira (27), o Botafogo entra em campo diante do Racing buscando uma grande virada na Recopa Sul-Americana. Sob o comando de Cláudio Caçapa, a equipe precisa vencer por três gols ou mais de diferença para conquistar o título - ou dois para forçar a prorrogação.

Entretanto, o "milagre" não configuraria a primeira vez que uma remontada aconteceria na competição. Por isso, o Lance! listou todas as cinco oportunidades em que noites continentais se transformaram em troféus suados, através da raça, na disputa entre os dois atuais campeões da América do Sul.

⚽ Internacional x Pachuca - Recopa de 2007

Criada em 1989, a competição passou a ser disputada fixamente em jogos de ida e volta a partir de 2005 (com exceção da primeira edição, de 1993 e 1998). Dois anos depois, o Internacional, que havia conquistado a Libertadores no ano anterior, enfrentou o Pachuca, vencedor da Sul-Americana. O jogo de ida foi dolorido no México: um jovem Alexandre Pato abriu o placar aos quatro minutos, mas Christian Giménez virou para os donos da casa com dois gols.

Na volta, porém, o Colorado fez a festa no Beira-Rio. Alex, aos 30' da primeira etapa, tirou a pressão do gol inicial, que já dava o título pelo critério de gol fora de casa. Porém, na metade final do confronto, Pinga, Pato e Mosquera (contra) foram às redes e transformaram a volta em goleada por 4 a 0 e título para o orgulho do desporto nacional.

⚽ Internacional x Independiente - Recopa de 2011

A história se repetiu para a equipe sulista quatro anos depois. O Inter foi visitar o Independiente na ida em Avellaneda, e o rótulo de "Rei de Copas" deu indícios de que seria definidor em favor dos argentinos. O roteiro foi o mesmo: derrota por 2 a 1 de virada fora de casa, com gol de um jovem em ascensão - desta vez, Leandro Damião -, e um tento em cada tempo para os adversários.

O clima do Beira-Rio também foi de festa na noite de 24 de agosto. E Damião se aproveitou da atmosfera para anotar dois gols em 24 minutos e colocar o Colorado na frente do agregado. Maxi Velázquez, no comecinho da segunda metade de partida, recolocou o Independiente na partida, levando provisoriamente à prorrogação; porém, já perto do fim, Jô foi derrubado na área pelo goleiro Navarro, e o lateral Kléber converteu a cobrança para colocar mais um título na galeria do Internacional.

Jogadores do Inter comemoram título da Recopa de 2011 (Foto: Jefferson Bernardes/AFP)

⚽ Atlético Nacional x Chapecoense - Recopa de 2017

Depois da tragédia do ano anterior antes da decisão, que seria contra o próprio Atlético Nacional, a Chape buscava reestruturação. Um elenco completamente novo entrava no ano com o objetivo da conquista continental, e o primeiro passo foi bem dado: na Arena Condá, Reinaldo e Luiz Otávio balançaram as redes e abriram vantagem em vitória por 2 a 1 - Macnelly Torres diminuiu para os Verdolagas.

Entretanto, o temido caldeirão do Atanasio Girardot, em Medellín, transformou a situação para os donos da casa. Dayro Moreno e Ibargüen marcaram duas vezes cada, tirando chances de título para os brasileiros. No fim, Túlio de Melo ainda descontou, mas não foi suficiente para a conquista da Chapecoense na Recopa.

⚽ Defensa y Justicia x Palmeiras - Recopa de 2021

Talvez o capítulo mais dolorido para um brasileiro na história da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras vinha embalado pelos grandes resultados com um Abel Ferreira que ainda iniciava sua escrita, e o Defensa era considerado um clube ainda em crescimento no cenário continental. O primeiro jogo foi do Verdão: Rony abriu o placar, Braian Romero empatou e Gustavo Scarpa garantiu a vantagem da equipe paulista mesmo jogando em território adversário.

Teoricamente, era necessário apenas controlar a vantagem em casa. E a noite começou ótima, com Raphael Veiga convertendo pênalti. Porém, a remontada aconteceu. Braian Romero deixou tudo igual ainda na primeira etapa e recolocou o Halcón na disputa. O segundo tempo foi repleto de brigas, discussões, empurrões, e Matías Viña deixou o Palmeiras com um a menos ao ser expulso. Aos 48', Marcelo Benítez acertou uma bomba de longe e empatou o agregado. A prorrogação foi novamente aguerrida, mas sem gols; nos pênaltis, Luiz Adriano e o goleiro Weverton, que fechava a série inicial, desperdiçaram suas chances, e o Defensa ficou com a conquista.

⚽ Fluminense x LDU - Recopa de 2024

Os traumas de anos anteriores jogando no Equador eram o principal adversário do Fluminense na disputa pelo título. Podendo decidir a Recopa em casa por ter vencido a Libertadores, o Tricolor subiu a serra até Quito para a ida, mas foi castigado com gol solitário de Alex Arce já nos acréscimos da segunda etapa, sendo obrigado a buscar o resultado no Rio de Janeiro.

Embalados pelo então grande momento do técnico Fernando Diniz, os cariocas apostaram na força do torcedor presente no Maracanã. Porém, o que se viu no campo foi um jogo cheio de erros, motivados pela pressão e ansiedade. Ainda assim, na segunda etapa, veio o alívio inicial: Arias, de cabeça, fuzilou as redes de Alexander Domínguez e igualou o agregado. Naturalmente, o jogo mudou, e mudou para valer: restando 10' para o fim do tempo regulamentar, Renato Augusto sofreu pênalti e o mesmo Arias fez uma cobrança exímia para garantir o título do Flu.

Arias comemora gol do Fluminense na Recopa de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

🔥 Botafogo precisa de virada para vencer a Recopa

Diante do Racing, o time comandado por Cláudio Caçapa precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para conquistar o título com a bola rolando, seja no tempo normal ou na prorrogação. Caso a vitória seja por dois, o empate forçará ou tempo extra ou as penalidades.

Ao Racing, os gols de Vietto e "Maravilla" Martínez garantiram boa vantagem. Um empate ou até mesmo a derrota por um gol de diferença garantem ao "Primeiro Grande" o troféu da Recopa de 2024. A bola rolará no Nilton Santos a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (27).