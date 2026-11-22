Torcedores do Botafogo protestam no Nilton Santos e pedem saída de diretor
Manifestação ocorre em meio à luta contra o rebaixamento no Brasileirão
Um grupo de torcedores do Botafogo esteve na porta do Estádio Nilton Santos para protestar contra a situação do clube no Campeonato Brasileiro. Durante a manifestação, os presentes cobraram mudanças no departamento de futebol e pediram a saída de Léo Coelho, diretor de futebol da equipe carioca.
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Além das críticas ao dirigente, os torcedores entoaram gritos de "time sem vergonha" em protesto contra o desempenho da equipe. A polícia foi acionada durante a manifestação. As informações foram publicadas pelo Ge.
O protesto acontece em meio à luta do Botafogo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 13ª colocação, com 42 pontos conquistados em 35 partidas. Ao longo da competição, o clube soma 11 vitórias, nove empates e 15 derrotas, além de 46 gols marcados e 57 sofridos, com saldo negativo de 11 gols.
O Botafogo ainda não garantiu matematicamente a permanência na Série A. A equipe possui quatro pontos de vantagem sobre Internacional e Grêmio, que aparecem na 17ª e 18ª colocações, respectivamente, ambos com 38 pontos.
A equipe acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, diante de Internacional, Botafogo, Atlético-MG e Corinthians. Nos últimos 10 jogos, o retrospecto também é negativo, com apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas.
Tite é mantido no comando do Botafogo
A situação do técnico Tite também é motivo de preocupação nos bastidores do Botafogo. Apesar da pressão pelos resultados recentes, o treinador deve permanecer no comando da equipe pelo menos até o encerramento do Campeonato Brasileiro. Uma reunião realizada na última quinta-feira (19), no CT Lonier, definiu a continuidade do trabalho, mas aumentou a cobrança por uma reação nesta reta final.
O encontro contou com a presença do presidente João Paulo Magalhães, representantes da SAF, integrantes da comissão técnica e jogadores. A principal preocupação foi o desempenho da equipe, especialmente após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Corinthians, resultado que ampliou a pressão sobre o treinador.
Internamente, há questionamentos sobre algumas decisões da comissão técnica e o rendimento apresentado nas partidas. Entretanto, dirigentes também entendem que a responsabilidade pelo momento é coletiva, uma vez que parte do elenco apresenta desempenho abaixo do esperado e não consegue reproduzir nos jogos o comportamento demonstrado durante os treinamentos.
Com a permanência na elite ainda indefinida, o Botafogo entra nas últimas rodadas pressionado por resultados e pela insatisfação de seus torcedores.
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