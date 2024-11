Torcedor do Botafogo enlouquece seguranças da final da Libertadores; veja

Atlético-MG e Botafogo vão se enfrentar na grande final da Libertadores, neste sábado (30), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. Em busca de um título inédito, a torcida botafoguense presente no estádio tentou aliviar um pouco a tensão e deixou a seguranças da decisão enlouquecidos com o método.

Um torcedor do Botafogo conseguiu entrar com uma pipa com o escudo do clube no Monumental e levantou vôo com o brinquedo. A ação não agradou a segurança da CONMEBOL, que identificou e confiscou o objeto, já que não é permitido por questões de segurança.

A grande final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo começa às 17h (de Brasília). O Galo está em busca de sua segunda taça no continental, já tendo sido campeão em 2013. O Glorioso, por outro lado, alcançou a decisão pela primeira vez em sua história e quer erguer o troféu de forma inédita no Monumental.

