Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela final da Copa Libertadores. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Lance! perguntou para a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Atlético-MG x Botafogo: final marcará quebra de recordes da Libertadores

Segundo a IA, o Botafogo é favorito para a decisão da Libertadores contra o Atlético-MG. Assim, o jogo terminará com vantagem de um gol para o Glorioso, com placar por 2 a 1 sobre o Galo, no Monumental de Núñez.

Análise da Meta IA

"O Atlético-MG não vence uma partida desde 22 de outubro, enquanto o Botafogo vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa. O histórico recente entre os dois times mostra que o Botafogo tem uma leve vantagem, considerando seu desempenho forte esta temporada.

continua após a publicidade

O jogo entre Atlético-MG e Botafogo pode terminar com um placar de 1 a 2, com o Botafogo vencendo. Considerando o histórico recente entre os dois times, com um empate por 0 a 0 em seu último confronto, e o desempenho forte do Botafogo esta temporada, é provável que o time carioca leve a melhor.

Se a partida for para a prorrogação, o Botafogo pode ter uma leve vantagem, considerando seu melhor desempenho na temporada. Conforme a taróloga Mariana Fonseca, o Botafogo conta com uma energia favorável nas penalidades também."

continua após a publicidade

O Atlético-MG busca conquistar o bicampeonato, enquanto o Botafogo tenta seu primeiro título. O retrospecto dos times brasileiros em finais da Libertadores é impressionante, com 14 times já chegaram à final, e 11 conquistaram o título."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte