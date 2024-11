A bola nem precisou rolar no Monumental de Núñez para que os torcedores de Atlético-MG e Botafogo se agitassem. A final da Libertadores começou fora dos gramados, ainda que em clima de paz e harmonia entre as duas torcidas.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações da final da Libertadores

➡️ Atlético-MG x Botafogo: final marcará quebra de recordes da Libertadores

Aficionados das duas equipes brasileiras, que disputam a decisão continental a partir das 17h (de Brasília) em Buenos Aires, começaram provocações sadias com cânticos e brincadeiras uns com os outros nos arredores do tradicional estádio de Buenos Aires.

continua após a publicidade

👀 Veja as provocações das torcidas de Atlético-MG e Botafogo

Torcedores do Glorioso foram ousados na brincadeira, se disseram estar em maior número, e gritaram: "uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro!", fazendo referência à quantidade de oponentes. Por outro lado, os aficionados do Galo responderam com um grito tradicional dos rivais do Fogão no Rio de Janeiro: "é bairro... é bairro... é bairro... Botafogo é bairro!". Veja o vídeo acima!

Não há animosidade entre as partes, apenas um momento lúdico. A reportagem do Lance! também flagrou pontos pacíficos, onde as duas torcidas caminham entre si sem haver nenhum indício de violência ou problemas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto entre os dois gigantes do futebol brasileiro marca objetivos distintos para ambos dentro da competição. O Galo, campeão em 2013, quer emendar seu segundo troféu na história da Libertadores, enquanto o Bota, em trajetória que já é recorde, pisa na decisão pela primeira vez em história e vai em busca do título inédito.