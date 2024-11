Botafogo está escalado para a final da Libertadores; veja

O Botafogo entra em camo para a partida mais importante da sua história, neste sábado (30), pela final da Libertadores, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, contra o Atlético-MG. Para o duelo da temporada, Artur Jorge escalou a equipe sem surpresas, e a única novidade é a ausência de Bastos, por conta de uma lesão sofrida na coxa esquerda contra o Palmeiras.

Adryelson vai ocupar a vaga de do zagueiro angolano. O jogador viajou para Buenos Aires, mas não tem chances de atuar. No treinamento, realizado na sexta-feira (29), ele ficou entregue à fisioterapia e sequer foi a campo. Confira a escalação:

John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Apesar de ter perdido a liderança, há duas rodadas, depois de três empates seguidos pelo Brasileirão, o time soube sofrer, se manteve com seu estilo de hoje, e recuperou o topo da tabela no duelo mais decisivo do campeonato, na vitória de 3 a 1 sobre o Palmeiras, adversário direto pelo título. É assim que o Glorioso chega para a final da Libertadores, embalado por um triunfo mágico na semana mais importante da história do clube.

Em entrevista coletiva na sexta-feira (29), o técnico Artur Jorge destacou a importância da partida para história do Botafogo, mas disse que chegar à final ainda é pouco para o que o grupo almeja.

— A final é grande, mas é pouco para aquilo que nós queremos. O que fica na história são os vencedores, e não os que chegam nas finais.

A bola rola a partir das 17h (de Brasília. Os Alvinegros vão em busca da Glória Eterna em solo argentino.

