Atlético-MG e Botafogo decidem, neste sábado (30), a edição de 2024 da Libertadores no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG). E o clima nos arredores do estádio argentino é de paz entre as duas torcidas alvinegras.

A repórter Isabelle Favieri, do Lance!, capturou momentos onde torcedores das duas equipes caminham na mesma rua, dividem o mesmo bar e se cumprimentam, fazendo provocações sadias e evitando acepção de locais entre si. Um dos torcedores do Galo, inclusive, puxou uma das músicas cantadas pelos aficionados nas arquibancadas de Minas Gerais.

Os encontros acontecem mesmo diante da distância dos setores existente no estádio. Argentinos que andam pelas ruas que cercam o Monumental também entram na brincadeira. Veja o vídeo acima!

Torcedores de Atlético e Botafogo festejam nos arredores do Monumental de Núñez (Foto: Isabelle Favieri / Lance!)

Até o momento, nenhum problema de animosidade ou violência entre torcedores foi registrado na capital argentina. A tendência é de que o jogo seja quente apenas dentro de campo, dada a rivalidade instaurada na partida do Campeonato Brasileiro e a ambição dos dois times em conquistar a Libertadores.

🕔 Que horas começa Atlético-MG x Botafogo?

A bola rola para Atlético-MG e Botafogo às 17h (de Brasília). O Galo está em busca de sua segunda taça no continental, já tendo sido campeão em 2013. O Glorioso, por outro lado, alcançou a decisão pela primeira vez em sua história e quer erguer o troféu de forma inédita no Monumental.