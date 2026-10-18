A contratação de Santi Rodríguez junto ao New York City, da MLS, conduzida por John Textor em fevereiro de 2025, foi alvo de questionamentos durante a revisão dos contratos realizada pela atual gestão da SAF do Botafogo. Os valores envolvidos na operação, que poderia alcançar US$ 17 milhões (cerca de R$ 86,3 milhões), foram motivo de preocupação para os auditores.

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O contrato previa US$ 15 milhões em valores fixos, além de US$ 2 milhões em bônus caso o jogador fosse negociado com outro clube do grupo Eagle Football. A discrepância entre o montante estipulado e a avaliação de mercado do atleta, somada à cláusula de bonificação vinculada a uma eventual transferência dentro do próprio grupo multiclubes, foi apontada como um dos principais pontos de atenção da auditoria.

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Segundo avaliações de profissionais especializados em scout, o valor de mercado de Rodríguez não ultrapassava US$ 8 milhões à época. A diferença entre essa estimativa e o montante previsto no contrato levantou questionamentos sobre os critérios adotados para estabelecer o valor da contratação.

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Santi Rodríguez, ex-jogador do Botafogo, durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Santi Rodríguez deixa o Botafogo

Contratado pelo Botafogo em fevereiro de 2025, Santi chegou ao clube com a expectativa de assumir um papel de protagonismo no setor de criação após a saída de Thiago Almada. A passagem pelo Glorioso, porém, ficou abaixo do esperado.

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Pelo Alvinegro, o uruguaio disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Agora, retorna à MLS para defender novamente um clube dos Estados Unidos.

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