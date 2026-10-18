Auditoria do Botafogo se assusta com operação firmada por Textor na compra de Santi Rodríguez
Valores envolvidos na contratação do jogador são alvo de análise pela gestão da SAF
A contratação de Santi Rodríguez junto ao New York City, da MLS, conduzida por John Textor em fevereiro de 2025, foi alvo de questionamentos durante a revisão dos contratos realizada pela atual gestão da SAF do Botafogo. Os valores envolvidos na operação, que poderia alcançar US$ 17 milhões (cerca de R$ 86,3 milhões), foram motivo de preocupação para os auditores.
+ Tite destaca domínio do Botafogo e exalta Tiquinho: 'Presença de área impressionante'
O contrato previa US$ 15 milhões em valores fixos, além de US$ 2 milhões em bônus caso o jogador fosse negociado com outro clube do grupo Eagle Football. A discrepância entre o montante estipulado e a avaliação de mercado do atleta, somada à cláusula de bonificação vinculada a uma eventual transferência dentro do próprio grupo multiclubes, foi apontada como um dos principais pontos de atenção da auditoria.
Segundo avaliações de profissionais especializados em scout, o valor de mercado de Rodríguez não ultrapassava US$ 8 milhões à época. A diferença entre essa estimativa e o montante previsto no contrato levantou questionamentos sobre os critérios adotados para estabelecer o valor da contratação.
+ Veja o gol de Tiquinho Soares em Botafogo 1 x 0 Chapecoense
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Santi Rodríguez deixa o Botafogo
Contratado pelo Botafogo em fevereiro de 2025, Santi chegou ao clube com a expectativa de assumir um papel de protagonismo no setor de criação após a saída de Thiago Almada. A passagem pelo Glorioso, porém, ficou abaixo do esperado.
Pelo Alvinegro, o uruguaio disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Agora, retorna à MLS para defender novamente um clube dos Estados Unidos.
➡️ Tiquinho decide, e Botafogo vence a Chapecoense no Brasileirão
Botafogo
Tite destaca domínio do Botafogo e exalta Tiquinho: 'Presença de área impressionante'Há 15 horas
Botafogo
Tiquinho Soares encerra jejum dos atacantes do Botafogo e celebra vitória: 'Estávamos precisando'Há 16 horas
Botafogo
Tiquinho decide, e Botafogo vence a Chapecoense no BrasileirãoHá 17 horas
Botafogo
Veja o gol de Tiquinho Soares em Botafogo 1 x 0 ChapecoenseHá 18 horas
Flamengo
Flamengo terá clássico com Botafogo no NBB de portões fechados por causa de Vasco x BocaHá 21 horas
Onde Assistir
Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Mais LANCE!