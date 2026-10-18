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Auditoria do Botafogo se assusta com operação firmada por Textor na compra de Santi Rodríguez

Valores envolvidos na contratação do jogador são alvo de análise pela gestão da SAF

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 13:29
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Santi Rodríguez com cachecol do Columbus Crew
Santi Rodríguez, ex-jogador do Botafogo (Foto: Divulgação)

A contratação de Santi Rodríguez junto ao New York City, da MLS, conduzida por John Textor em fevereiro de 2025, foi alvo de questionamentos durante a revisão dos contratos realizada pela atual gestão da SAF do Botafogo. Os valores envolvidos na operação, que poderia alcançar US$ 17 milhões (cerca de R$ 86,3 milhões), foram motivo de preocupação para os auditores.

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O contrato previa US$ 15 milhões em valores fixos, além de US$ 2 milhões em bônus caso o jogador fosse negociado com outro clube do grupo Eagle Football. A discrepância entre o montante estipulado e a avaliação de mercado do atleta, somada à cláusula de bonificação vinculada a uma eventual transferência dentro do próprio grupo multiclubes, foi apontada como um dos principais pontos de atenção da auditoria.

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Segundo avaliações de profissionais especializados em scout, o valor de mercado de Rodríguez não ultrapassava US$ 8 milhões à época. A diferença entre essa estimativa e o montante previsto no contrato levantou questionamentos sobre os critérios adotados para estabelecer o valor da contratação.

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Santi Rodríguez descontou para o Botafogo no fim
Santi Rodríguez, ex-jogador do Botafogo, durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Santi Rodríguez deixa o Botafogo

Contratado pelo Botafogo em fevereiro de 2025, Santi chegou ao clube com a expectativa de assumir um papel de protagonismo no setor de criação após a saída de Thiago Almada. A passagem pelo Glorioso, porém, ficou abaixo do esperado.

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Pelo Alvinegro, o uruguaio disputou 58 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. Agora, retorna à MLS para defender novamente um clube dos Estados Unidos.

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