Acertado com o Botafogo para 2027, o meia uruguaio Mateo Peralta, do Danubio, segue mostrando suas credenciais. Jogador do Danúbio, o jovem, de 20 anos, marcou um golaço no fim de semana, em partida pelo Campeonato Uruguaio. Veja o vídeo abaixo:

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No jogo contra o Liverpool, pela 14ª rodada do Clausura, Mateo Peralta iniciou a jogada de contra-ataque, tabelou e ficou com a sobra, acertando lindo chute colocado, no ângulo superior esquerdo do goleiro. O Danúbio, no entanto, acabou levando dois gols na reta final e perdeu de virada por 2 a 1.

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Este foi o oitavo gol de Peralta na temporada. O jogador tem contrato até março de 2027 com o Danubuio, mas a tendência é que se apresente em janeiro ao Glorioso, para período de pré-temporada.

No início do segundo semestre, o camisa 10 do Danubio esteve entre os destaques do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Ele ocupou a sétima colocação na lista dos melhores meias da categoria sub-21 do continente.

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Peralta pode atuar como segundo volante, na fase de organização, ou mais à frente, como um "camisa 10". O Botafogo vê o jovem despontando mais como um "oito", setor ocupado atualmente por Danilo. Apesar disso, seja nas funções do meia da Seleção ou de Álvaro Montoro, a diretoria não planeja se desfazer de peças para encaixar o uruguaio no sistema.

O jovem vinha sendo monitorado pelo departamento de análise de mercado do Glorioso, liderado por Brunno Noce, e tratado como grande oportunidade de mercado dentro dos padrões financeiros da SAF.

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Mateo Peralta, do Danubio, acertou com o Botafogo para 2027 (Foto: Divulgação/Danubio)

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Essa é a primeira contratação do Glorioso para a próxima temporada, e a diretoria segue atrás de nomes livres no mercado para assinatura livre em janeiro. A tendência é que, confirmada a permanência na Série A, a GDA Luma, futura investidora da SAF, aumente o investimento para um elenco mais robusto e competitivo.