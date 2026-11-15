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Flamengo rebate provocação do Botafogo no aniversário com lembrança de goleada histórica

Alvinegro relembrou a vitória de 1972 no aniversário rubro-negro, e o Flamengo reagiu com publicação sobre o "jogo da vingança", em 1981

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 13:36
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Flamengo e Botafogo trocaram provocações neste domingo
Flamengo e Botafogo trocaram provocações neste domingo (Foto: Arte/Lance!)

O aniversário de 131 anos do Flamengo também virou capítulo de rivalidade nas redes sociais. Neste domingo (15), o Botafogo provocou o Rubro-Negro ao relembrar a goleada por 6 a 0 aplicada no rival em 15 de novembro de 1972. Pouco depois, o Flamengo respondeu com uma publicação que resgatou o troco dado nove anos depois: o 6 a 0 de 8 de novembro de 1981.

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Na provocação ao Flamengo, o Botafogo escreveu "PARABÉNS PRA VO6", em alusão ao placar histórico conquistado no antigo clássico pelo Campeonato Brasileiro. A mensagem fazia referência direta ao episódio que marcou a rivalidade e ficou eternizado na memória alvinegra.

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O Flamengo, por sua vez, reagiu com uma sequência de imagens sobre o que chamou de "jogo da vingança". A publicação rubro-negra destacou a manchete "Nove anos depois", relembrou a vitória por 6 a 0 sobre o Botafogo em 1981 e ainda recuperou uma história envolvendo Adílio.

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Segundo o conteúdo publicado pelo clube, Adílio, então jogador das categorias de base do Flamengo em 1972, assistiu da arquibancada à goleada sofrida para o Botafogo. O meia teria feito uma aposta com um amigo botafoguense e prometido a "forra" quando chegasse ao time profissional. Nove anos depois, ele esteve em campo na goleada rubro-negra.

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A troca de farpas entre Flamengo e Botafogo nas redes sociais reforçou o clima de rivalidade justamente no dia em que o Rubro-Negro celebrou mais um aniversário. Além das homenagens recebidas de torcedores, ex-jogadores e clubes internacionais, o clube também precisou lidar com a provocação do rival carioca.

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