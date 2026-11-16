Eterna casa: Tiquinho volta ao Botafogo e reafirma idolatria

"Tiquinho Soares é f***". A música que embalou a torcida do Botafogo de 2022 a 2024 voltou a ser cantada no segundo semestre de 2026 para um novo momento com uma das referências do projeto da SAF. O atacante, campeão brasileiro e da Libertadores, retornou à casa onde se tornou ídolo para escrever um novo capítulo na linda história do clube. O casamento é perfeito.

+ Torcedores do Botafogo ligam alerta após triunfo do Vasco

+ Garrincha é eleito o maior ídolo da história do Botafogo em votação popular

Tiquinho não é o mesmo de anos atrás, mas isso não diminui o tamanho do camisa 9 no Glorioso. Contratado 18 meses depois de sua saída para ser uma sombra a Arthur Cabral no ataque, o jogador, aos 35 anos, tem mostrado seu valor jogo após jogo. E isso vai além das quatro linhas.

continua após a publicidade

No acordo, Tiquinho abriu mão de grande parte de valores devidos pela SAF em sua primeira passagem. O atacante, que vinha em baixa após curtas trajetórias por Santos e Mirassol, pediu uma oportunidade onde viveu uma das principais fases da carreira.

Pedido atendido, clube mobilizado e torcida apoiando uma peça que, no atual momento do Alvinegro, sobra no quesito representatividade – talvez o que mais falte no atual elenco, comandado pelo técnico Tite. A sensação é que Tiquinho foi feito para vestir o tradicional preto e branco.

continua após a publicidade

Em campo, as exibições podem não encher os olhos, mas mostram um diferencial: amor. Francisco das Chagas Soares é referência em dedicação, mostra que não perdeu a qualidade de outrora, e isso, no básico, o fez ganhar o posto de titular e colocar Arthur Cabral, grande investimento de 2025, no banco de reservas em meio a mais de cinco meses de jejum sem balançar a rede.

Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Desde seu retorno, Tiquinho tem apenas um gol, este na importante vitória sobre a Chapecoense, no Nilton Santos. Pouco para a visão de fora do clube, mas muito para quem anseia por dias melhores. Isso vale para os dois lados. O atleta saiu campeão, com o Botafogo em alta, e voltou em realidade diferente, tanto pessoal quanto nos corredores do Nilton Santos. A briga contra o rebaixamento não estava nos planos.

continua após a publicidade

– O clima está sendo de cobrança. A gente está se cobrando bastante porque sabe que está devendo no campeonato. Eu nunca vivi essa situação aqui no Botafogo. Desde que cheguei em 2022, a gente sempre esteve no alto da tabela. Então basta nós, jogadores, nos unirmos cada vez mais para que a gente possa retomar a confiança e as vitórias, que é o mais importante — disse o centroavante, em entrevista, antes da importante vitória sobre o Atlético-MG, que aliviou a pressão na luta contra o descenso para a Série B.

Se todo casamento tem momentos bons e ruins, Tiquinho tem muita história dessa relação para contar. Contratado como esperança de gols vindo da Europa, no Olympiakos, da Grécia, ele liderou a campanha de resgate no segundo semestre de 2022 e deixou ótima impressão para o ano seguinte.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O torcedor do Botafogo não esquece a derrocada de 2023, quando a equipe perdeu o título do Brasileirão mesmo após ter 14 pontos de vantagem na liderança. Tiquinho Soares, então, viveu no dia 1/11 daquele ano, na virada histórica sofrida para o Palmeiras, em casa, após um 3 a 0 a favor, o inferno, por ter perdido o pênalti ainda no 3 a 1.

A frustração deu lugar ao brilho em 2024, mesmo em um ano difícil na vida pessoal. A perda de seu pai, em junho daquele ano, em decorrência de um câncer, mostrou a união. A idolatria foi firmada pela torcida, que homenageou José Nilton Soares no Nilton Santos. Tiquinho, em baixa, viu Igor Jesus assumir seu lugar no segundo semestre e brilhar muito. A passagem de bastão que deu certo.

continua após a publicidade

Tiquinho Soares em ação pelo Botafogo na temporada d 2023 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A interrupção no casamento, em janeiro de 2025, quando foi negociado com o Santos, deixou um vazio no Botafogo. Se o tempo cura tudo na vida, um ano e meio depois o reencontro foi com um abraço de quem não esqueceu um do outro.

Esse lindo romance ainda não tem uma certeza para 2027. Com contrato até dezembro, Tiquinho segue jogando, está longe de bater a meta de renovação automática, de sete gols, mas deixou o espaço para a análise sobre a extensão do vínculo.

continua após a publicidade

Ídolos são feitos para serem valorizados, e o Botafogo de Futebol e Regatas tem uma chance de ouro para renovar os votos de casamento com Tiquinho Soares. A temporada ainda tem quatro finais, e o atacante é peça fundamental para o clube terminar o ano de forma tranquila.