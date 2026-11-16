Peça importante do Botafogo com o técnico Tite, Edenilson marcou gol da vitória sobre o Atlético-MG, no último compromisso antes da Data Fifa, e deu novo gás ao time na reta final. O experiente meia destacou a importância do resultado, citou a preocupação interna com a atual pontuação e projetou a reta final da temporada.

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O próximo compromisso do Glorioso será nesta quarta-feira (18), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Ex-jogador do Timão, Edenilson falou da dificuldade do duelo fora de casa.

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— A equipe do Corinthians também tem muita tradição, sabemos que em casa são muito fortes, temos trabalhado muito em cima disso também. É melhor trabalhar com o ambiente de vitória. Depois dos três pontos, estamos um pouco mais tranquilos, mas não podemos relaxar, porque não temos uma pontuação suficiente para estarmos tranquilos. E também porque a gente quer, nessa reta final, fazer o maior número de pontos para, pelo menos, terminar o ano de cabeça erguida, digamos assim — disse, em entrevista ao canal "Botafogo TV", TV oficial do clube.

Depois do Timão, a equipe comandada por Tite fechará a competição contra São Paulo e Bahia, ambos em casa, e fechará a temporada diante do Santos, fora.

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Edenílson comemora gol do Botafogo contra o Atlético (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

— Primeiro é sair de vez dessa parte de baixo, acho que é o primeiro passo. A gente tem que ter essa humildade, tem que saber que nós mesmos nos colocamos nela, reconhecemos isso, mas é ter essa humildade de primeiro sair dessa parte de baixo para respirar e olhar para cima. Infelizmente não é o que foi planejado no começo do campeonato. O clube almejava outras coisas, mas hoje estamos nesse momento e temos que saber reconhecer isso. Acho que o primeiro passo é sair dessa zona para depois respirar e olhar com calma lá para cima — destacou.

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