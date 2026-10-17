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Tite destaca domínio do Botafogo e exalta Tiquinho: 'Presença de área impressionante'

Treinador valorizou o volume de jogo e as oportunidades criadas pelo Glorioso, além de ressaltar o trabalho diário e a importância do atacante para o grupo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
17/10/2026 21:33
Atualizado em 18/10/2026 11:26
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Tite grita no triunfo do Botafogo sobre a Chapecoense.
Tite grita no triunfo do Botafogo sobre a Chapecoense.

O técnico Tite valorizou a atuação do Botafogo na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares, neste sábado (17), e o volume de oportunidades criadas pela equipe na partida. Após conquistar sua primeira vitória no comando alvinegro, o treinador destacou a consistência do time e a capacidade de controlar as ações, sem permitir grandes chances ao adversário.

➡️Tiquinho Soares encerra jejum dos atacantes do Botafogo e celebra vitória

— Nós tínhamos a responsabilidade de desempenhar um bom futebol e vencer, sendo consistentes. Tivemos um volume muito grande, um número de oportunidades, sem dar ao adversário essas chances — avaliou o treinador.

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Autor do gol que encerrou o jejum de três meses dos atacantes do Botafogo, Tiquinho Soares também recebeu elogios do treinador. Tite ressaltou não apenas a presença do centroavante na área, mas também sua postura no dia a dia e a influência positiva no ambiente do elenco, independentemente de ser titular.

— O Tiquinho faz seu dia a dia, seu carisma, o quanto atrai de energia legal para o grupo, independentemente de iniciar jogando ou não. Tem uma história marcante dentro do Botafogo — afirmou.

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Na análise tática, Tite explicou como a movimentação dos jogadores pode favorecer o atacante. Segundo o treinador, quando o marcador de Matheus Martins fecha o meio para impedir a finalização, o espaço pelo fundo pode ser aproveitado, com Tiquinho oferecendo uma referência importante dentro da área.

— O Tiquinho tem uma presença de área impressionante. É sempre uma oportunidade de gol — completou.

➡️ Tiquinho decide, e Botafogo vence a Chapecoense no Brasileirão

Tite vê Botafogo perto de vencer com desempenho dominante

O treinador também destacou o controle da partida e a quantidade de chances criadas pelo Botafogo. Na avaliação dele, a equipe teve predominância durante boa parte do confronto, mas a falta de um segundo gol manteve a incerteza no placar. Ainda assim, o time conseguiu preservar a concentração.

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— É uma equipe nova, mas, se mantiver um desempenho dominante em três quartos do jogo, está sempre perto de vencer, mesmo buscando ajustes — analisou.

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Tite, técnico do Botafogo
Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress


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