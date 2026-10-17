Tiquinho Soares encerra jejum dos atacantes do Botafogo e celebra vitória: 'Estávamos precisando'
Autor do gol da primeira vitória de Tite no comando alvinegro, atacante também voltou a marcar pelo clube após seu retorno
O Botafogo voltou a vencer sob o comando de Tite. Em seu quarto jogo à frente da equipe, o treinador conquistou o primeiro triunfo, com gol de Tiquinho Soares na noite deste sábado (17), contra a Chapecoense. Além de garantir três pontos importantes, o atacante encerrou um período de três meses sem gols dos jogadores da posição no time alvinegro.
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O gol também teve um significado especial para Tiquinho, que voltou a balançar as redes com a camisa do Glorioso pela primeira vez desde seu retorno ao clube. Após a partida, o jogador destacou a emoção de marcar novamente pelo Botafogo e a importância do resultado para a equipe.
— Passa um filme de tudo o que vivi, passei, momentos bons e ruins. Muito feliz pelo gol, em voltar a fazer gol com a camisa do Glorioso. Feliz pelos três pontos que estávamos precisando. Agora é descansar, pois precisamos fazer outro grande jogo no sábado — disse o atacante, em entrevista ao Premiere.
A vitória representa um alívio para o Botafogo, que buscava uma resposta positiva neste início de trabalho de Tite. Com o resultado, a equipe ganha confiança para a sequência da temporada e abre distância para o Z4.
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