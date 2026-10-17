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Tiquinho decide, e Botafogo vence a Chapecoense no Brasileirão

Alvinegro se distancia do Z4 e abre sete pontos de vantagem sobre o Inter

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 19:57
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Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão
Tiquinho Soares comemora gol marcado pelo Botafogo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão, neste sábado (17), no Nilton Santos. O centroavante Tiquinho Soares foi responsável pelo único gol do confronto, que fez o Alvinegro se distanciar da zona de rebaixamento, chegar aos 39 pontos e alcançar a 12ª colocação na classificação.

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Como foi o jogo entre Botafogo e Chapecoense?

Em um primeiro tempo de um time só, o Botafogo dominou a Chapecoense e garantiu a vantagem parcial. Logo aos seis minutos, Tiquinho Soares aproveitou um cruzamento de trivela de Matheus Martins e cabeceou para balançar as redes e abrir o placar. Aos 23 minutos, o centroavante quase marcou seu segundo gol ao receber uma bola de Danilo e bater de primeira, mas a bola saiu com desviada pela linha de fundo. Nos acréscimos, o autor do primeiro gol do Glorioso arrancou pelo lado direito, cruzou para Alex Telles, que escorou para Matheus Martins chutar de carrinho para um milagre do goleiro Anderson. E no ataque seguinte, Ziyech arriscou uma batida de fora da área, finalizou com força e obrigou o arqueiro visitante a fazer uma outra grande intervenção.

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Em um segundo tempo mais morno, o Botafogo quase ampliou o placar com Tiquinho Soares aproveitando um cruzamento de Vitinho e cabeceando com força para defesa de Anderson. A Chapecoense respondeu com boa jogada de Garcez pela esquerda, que serviu Camilo, mas a finalização do volante subiu e saiu pela linha de fundo. Após um período sem grandes chances, o Glorioso desperdiçou uma grande chance com Medina sendo servido livre de marcação dentro da área e chutando para uma defesaça do goleiro rival. E nos minutos finais, Marçal aproveitou um cruzamento de Alex Telles na área, desviou de cabeça e carimbou a trave. Nos acréscimos, Kauan Toledo arrancou pela esquerda e soltou uma bomba da entrada da área para outra grande intervenção de Anderson.

✅ Ficha técnica

Botafogo 🆚 Chapecoense
Brasileirão - 31ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 17 de outubro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Tiquinho Soares, 6'/1ºT (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Kauan (CHA).
🟥 Cartões vermelhos: -

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Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Danilo e Montoro (Kauan Toledo); Ziyech (Medina), Tiquinho Soares (Danilo Pereira) e Matheus Martins (Júnior Santos).

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Bruno Tubarão (Dudu), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Yago Felipe, Camilo (Franco Rossi) e Giovanni Augusto (Max Alves); Fernando (Bolasie), Túlio Eduardo (Rodrigo Endrio) e Garcez.

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