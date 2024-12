Botafogo terá time formado com garotos da base no Campeonato Carioca

De férias após a participação na Copa Intercontinental, o Botafogo irá iniciar a disputa do Campeonato Carioca com um time recheado com jogadores da base, e reforçado por atletas que estavam cedidos a outros clubes. Isso porque o Estadual irá começar antes mesmo que o elenco principal retorne das férias.

Em novembro, a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro e estabeleceu que os campeonatos estaduais comecem já na segunda semana de janeiro. No Rio, a primeira rodada está marcada para o fim de semana dos dias 11 e 12 de janeiro. Na estreia, o Botafogo encara o Maricá, no Nilton Santos.

Mas o time principal do Botafogo se reapresenta apenas no dia 14. Os jogadores ganharam férias a partir dessa sexta-feira (13), quando retornaram do Catar após a disputa da Copa Intercontinental. O time caiu ainda nas quartas de final, ao perder para o Pachuca (MEX) por 3 a 0.

Além disso, quando retornarem será preciso iniciar a pré-temporada, o que deverá deixar o time principal fora de ação por pelo menos nove dias.

Assim, o Botafogo começará o Campeonato Carioca com jogadores das categorias de base, além de atletas que não viajaram ao Catar, que retornarem de empréstimo ou, eventualmente, venham a ser contratados.

Artur Jorge ainda negocia permanência no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Regulamento do Campeonato Carioca prevê uso de titulares

A estreia da equipe titular do Botafogo no Carioca deve acontecer diante do Volta Redonda, no Nilton Santos. A partida é válida pela quarta rodada e acontecerá no meio de semana — ainda não está definido se no dia 22 ou 23 de janeiro.

O regulamento do campeonato exige a participação dos times principais a partir da quarta rodada da competição. Segundo o texto, quem não entrar com os titulares “sem justo motivo” irá perder “o valor correspondente à totalidade de sua cota fixa mínima de direito de transmissão do contrato coletivo”.

