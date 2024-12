O Botafogo está disposto a fazer uma proposta agressiva para contratar o zagueiro Jair, do Santos. O defensor, que tem apenas 19 anos e desperta o interesse também do futebol europeu, foi um dos destaques do time na Série B deste ano e já foi alvo do alvinegro carioca nos últimos meses. A primeira oferta, de US$ 12 milhões (R$ 72,5 milhões, na cotação atual) foi recusada, e por isso o atual campeão brasileiro e da América voltou à carga.

Segundo informações do site “Diário do Peixe”, a nova proposta do Botafogo é de 9 milhões de euros (R$ 56,6 milhões, na cotação atual), mais o volante Danilo Barbosa e Tiquinho Soares. Os dois jogadores, aliás, são desejos do Santos para a próxima temporada.

Além do Botafogo, Jair recebeu propostas do Atalanta e do Porto em 2024. O time italiano pode fazer nova oferta nas próximas semanas. A janela de transferências para o mercado europeu abre em 3 de janeiro.

Jair (segundo, da esq. para a direita) é desejado pelo Botafogo (Foto: Fábio Maradei/Santos FC)

Danilo Barbosa pode assinar pré-contrato com Santos em julho

Danilo Barbosa tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Assim, caso não renove com o clube nos próximos meses, ele poderá assinar um pré-contrato com o Santos — ou qualquer outra equipe — a partir de julho, saindo de graça ao final da próxima temporada.

A situação de Tiquinho Soares é diferente. Destaque do Botafogo em 2023, ele renovou seu contrato no meio deste ano, com o novo vínculo se encerrando apenas em dezembro de 2026.

No segundo semestre, porém, Tiquinho perdeu espaço no time com a ótima fase de Luiz Henrique e Igor Jesus. Ainda assim, segue sendo importante no elenco alvinegro.