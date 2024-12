O Santos demonstrou interesse em contratar Tiquinho Soares, atacante do Botafogo. O Peixe buscou o staff do atleta para uma sondagem e entender se o atleta teria interesse em atuar pelo alvinegro praiano, segundo o ge.

Em 2024, Tiquinho perdeu espaço no time titular do Botafogo com a chegada de Igor Jesus ao time, o que poderia influenciar na sua saída, No entanto, a torcida gloriosa conta com o camisa 9 para 2025. Verja reações da web sobre a situação do jogador ⬇️

Negociação

Tiquinho Soares tem um valor de mercado avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, segundo o Transfermarkt. O camisa 9 tem contrato até dezembro de 2026 com o Botafogo.

Além disso, o Glorioso ainda deve a segunda parcela da venda do goleiro John, que aconteceu em janeiro deste ano. O valor em aberto pode ser usado pelo Santos como uma moeda para agregar no valor da contratação do atacante.

Tiquinho em 2024

A temporada 2024 não foi no mesmo nível que em 2023. Neste ano, em 53 jogos, balançou as redes nove vezes e deu oito assistências, sendo quatro delas na campanha da Libertadores, que terminou com o título do Fogão. Apesar disso, ele foi o terceiro melhor garçom da competição, ao lado de Rony e Gustavo Scarpa. Em 2023, os números foram bem mais impactantes: 29 gols e sete assistências em 49 partidas.

