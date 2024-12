Artur Jorge recebe proposta do Catar e permanência no Botafogo é incerta

A permanência do técnico Artur Jorge no Botafogo na próxima temporada ganhou um adversário de peso. O Al Rayyan, do Catar, iniciou contatos com o staff do treinador e sinaliza com uma proposta salarial que equivale a quase três vezes o salário atual do treinador. As informações são do “GE”.

Em outubro, a equipe do Catar já havia manifestado interesse em contratar Artur Jorge, mas na ocasião o treinador não quis ouvir a proposta porque estava em meio à campanha do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, competições que acabou conquistando nas duas últimas semanas.

Agora, contudo, o caminho está aberto e a oferta do Catar pode fazer o treinador balançar. Além da oferta do Al Rayyan, Artur Jorge despertou o interesse de clubes da Europa. Os nomes das equipes não foram tornados públicos, mas há clubes da França, Inglaterra e Espanha entre os pretendentes.

Artur Jorge vai negociar diretamente com John Textor

Artur Jorge tem mais um ano de contrato pela frente, mas o salário do treinador se tornou um entrave para a permanência em 2025.

O português recebe cerca de R$ 1 milhão por mês, valor inferior ao que era pago aos antecessores Luís Castro, que recebia R$ 1,7 milhão mensais; e Bruno Lage, que chegou a ser o segundo técnico mais bem pago no futebol brasileiro, com um salário de R$ 2 milhões. A lista é encabeçada por Abel Ferreira, do Palmeiras, com vencimentos estimados em R$ 3 milhões por mês.

O técnico do Botafogo deve se reunir com o magnata John Textor, dono da SAF alvinegra, na próxima semana. A pauta será uma valorização salarial. Afinal, mesmo que tenha contrato em vigor, a multa rescisória de Artur Jorge é de “apenas” 2 milhões de euros (R$ 12,58 milhões, na cotação atual), valor que o Al Rayyan estaria disposto a pagar.

