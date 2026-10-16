A oito rodadas do fim do Brasileirão, o Botafogo tem seu futuro em aberto na competição: embora ainda corra risco matemático de rebaixamento, o clube mantém o sonho de buscar uma vaga na Libertadores. O caminho mais provável, contudo, é carimbar o passaporte para a próxima edição da Sul-Americana, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidades do Botafogo no Brasileirão:

Competição / Situação Chances Copa Sul-Americana 31,5% Rebaixamento 6,0% Copa Libertadores 0,03%

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Vale ressaltar que a distribuição de vagas nas competições continentais não depende exclusivamente da tabela do Brasileirão, mas também dos campeões dos demais torneios (Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil). A princípio, os cinco primeiros colocados garantem vaga na Libertadores, enquanto os seis seguintes avançam à Sul-Americana. No entanto, o eventual surgimento de um G-9 pode esticar a zona da Sula até o 15º colocado.

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Nas projeções da UFMG para o cenário atual (G-5), a equipe que alcançar 68 pontos estará assegurada na Libertadores. Além disso, a partir dos 60 pontos, a probabilidade de classificação já supera 50%. Para atingir essa marca, no entanto, o Glorioso precisaria vencer todos os oito confrontos restantes.

O caminho para a Copa Sul-Americana é substancialmente mais acessível: 55 pontos é a marca considerada garantida, enquanto 48 pontos já oferecem mais de 50% de probabilidade. Nesse cenário, o Alvinegro precisaria somar 12 dos 24 pontos em disputa — o equivalente a quatro vitórias ou três vitórias e três empates.

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Para afastar qualquer risco de rebaixamento sem depender de combinações, a margem de segurança é de 47 pontos. A partir de 45 pontos, contudo, a probabilidade de queda passa a ser mínima. Na prática, a equipe comandada por Tite deve encarar três triunfos como a "campanha da tranquilidade".

Tite comandou o Botafogo em três jogos até o momento, ainda sem vitórias (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

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Projeção por pontuação final (UFMG):

Pontos Libertadores (%) Sul-Americana (%) Rebaixamento (%) 36 0 0 100 37 0 0 100 38 0 0 99,61 39 0 0 95,10 40 0 0 83,31 41 0 0 62,04 42 0 0 35,79 43 0 0,01 14,63 44 0 0,19 3,93 45 0 1,86 0,65 46 0 9,59 0,06 47 0 28,80 0,004 48 0 56,35 0 49 0 80,41 0 50 0 93,78 0 51 0 98,62 0 52 0,001 99,79 0 53 0,01 99,98 0 54 0,14 99,99 0 55 0,91 100 0 56 3,87 100 0 57 11,64 100 0 58 26,15 100 0 59 46,24 100 0 60 66,94 100 0

Próximos compromissos do Botafogo: