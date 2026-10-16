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Sula, Z-4 ou Libertadores? Veja as chances do Botafogo no Brasileirão

Cálculos da UFMG apontam Sul-Americana como destino mais provável do Alvinegro

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 06:00
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Danilo Santos antes de Botafogo x Coritiba, pelo Brasileirão
Danilo Santos é o artilheiro do Botafogo nesta edição do Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak / AGB / Folhapress)

A oito rodadas do fim do Brasileirão, o Botafogo tem seu futuro em aberto na competição: embora ainda corra risco matemático de rebaixamento, o clube mantém o sonho de buscar uma vaga na Libertadores. O caminho mais provável, contudo, é carimbar o passaporte para a próxima edição da Sul-Americana, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidades do Botafogo no Brasileirão:

Competição / SituaçãoChances

Copa Sul-Americana

31,5%

Rebaixamento

6,0%

Copa Libertadores

0,03%

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Vale ressaltar que a distribuição de vagas nas competições continentais não depende exclusivamente da tabela do Brasileirão, mas também dos campeões dos demais torneios (Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil). A princípio, os cinco primeiros colocados garantem vaga na Libertadores, enquanto os seis seguintes avançam à Sul-Americana. No entanto, o eventual surgimento de um G-9 pode esticar a zona da Sula até o 15º colocado.

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Nas projeções da UFMG para o cenário atual (G-5), a equipe que alcançar 68 pontos estará assegurada na Libertadores. Além disso, a partir dos 60 pontos, a probabilidade de classificação já supera 50%. Para atingir essa marca, no entanto, o Glorioso precisaria vencer todos os oito confrontos restantes.

O caminho para a Copa Sul-Americana é substancialmente mais acessível: 55 pontos é a marca considerada garantida, enquanto 48 pontos já oferecem mais de 50% de probabilidade. Nesse cenário, o Alvinegro precisaria somar 12 dos 24 pontos em disputa — o equivalente a quatro vitórias ou três vitórias e três empates.

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Para afastar qualquer risco de rebaixamento sem depender de combinações, a margem de segurança é de 47 pontos. A partir de 45 pontos, contudo, a probabilidade de queda passa a ser mínima. Na prática, a equipe comandada por Tite deve encarar três triunfos como a "campanha da tranquilidade".

Tite em Botafogo x Vasco, pelo Brasileirão
Tite comandou o Botafogo em três jogos até o momento, ainda sem vitórias (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

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Projeção por pontuação final (UFMG):

PontosLibertadores (%)Sul-Americana (%)Rebaixamento (%)

36

0

0

100

37

0

0

100

38

0

0

99,61

39

0

0

95,10

40

0

0

83,31

41

0

0

62,04

42

0

0

35,79

43

0

0,01

14,63

44

0

0,19

3,93

45

0

1,86

0,65

46

0

9,59

0,06

47

0

28,80

0,004

48

0

56,35

0

49

0

80,41

0

50

0

93,78

0

51

0

98,62

0

52

0,001

99,79

0

53

0,01

99,98

0

54

0,14

99,99

0

55

0,91

100

0

56

3,87

100

0

57

11,64

100

0

58

26,15

100

0

59

46,24

100

0

60

66,94

100

0

Próximos compromissos do Botafogo:

  • 17/10: Chapecoense (casa)
  • 24/10: Internacional (fora)
  • 28/10: Remo (fora)
  • 04/11: Atlético-MG (casa)
  • 18/11: Corinthians (fora)
  • 22/11: São Paulo (casa)
  • 29/11: Bahia (casa)
  • 02/12: Santos (fora)

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