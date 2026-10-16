Sula, Z-4 ou Libertadores? Veja as chances do Botafogo no Brasileirão
Cálculos da UFMG apontam Sul-Americana como destino mais provável do Alvinegro
A oito rodadas do fim do Brasileirão, o Botafogo tem seu futuro em aberto na competição: embora ainda corra risco matemático de rebaixamento, o clube mantém o sonho de buscar uma vaga na Libertadores. O caminho mais provável, contudo, é carimbar o passaporte para a próxima edição da Sul-Americana, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Probabilidades do Botafogo no Brasileirão:
|Competição / Situação
|Chances
Copa Sul-Americana
31,5%
Rebaixamento
6,0%
Copa Libertadores
0,03%
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Vale ressaltar que a distribuição de vagas nas competições continentais não depende exclusivamente da tabela do Brasileirão, mas também dos campeões dos demais torneios (Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil). A princípio, os cinco primeiros colocados garantem vaga na Libertadores, enquanto os seis seguintes avançam à Sul-Americana. No entanto, o eventual surgimento de um G-9 pode esticar a zona da Sula até o 15º colocado.
Nas projeções da UFMG para o cenário atual (G-5), a equipe que alcançar 68 pontos estará assegurada na Libertadores. Além disso, a partir dos 60 pontos, a probabilidade de classificação já supera 50%. Para atingir essa marca, no entanto, o Glorioso precisaria vencer todos os oito confrontos restantes.
O caminho para a Copa Sul-Americana é substancialmente mais acessível: 55 pontos é a marca considerada garantida, enquanto 48 pontos já oferecem mais de 50% de probabilidade. Nesse cenário, o Alvinegro precisaria somar 12 dos 24 pontos em disputa — o equivalente a quatro vitórias ou três vitórias e três empates.
Para afastar qualquer risco de rebaixamento sem depender de combinações, a margem de segurança é de 47 pontos. A partir de 45 pontos, contudo, a probabilidade de queda passa a ser mínima. Na prática, a equipe comandada por Tite deve encarar três triunfos como a "campanha da tranquilidade".
➡️ Em que posição ficará o Botafogo? Simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Projeção por pontuação final (UFMG):
|Pontos
|Libertadores (%)
|Sul-Americana (%)
|Rebaixamento (%)
36
0
0
100
37
0
0
100
38
0
0
99,61
39
0
0
95,10
40
0
0
83,31
41
0
0
62,04
42
0
0
35,79
43
0
0,01
14,63
44
0
0,19
3,93
45
0
1,86
0,65
46
0
9,59
0,06
47
0
28,80
0,004
48
0
56,35
0
49
0
80,41
0
50
0
93,78
0
51
0
98,62
0
52
0,001
99,79
0
53
0,01
99,98
0
54
0,14
99,99
0
55
0,91
100
0
56
3,87
100
0
57
11,64
100
0
58
26,15
100
0
59
46,24
100
0
60
66,94
100
0
Próximos compromissos do Botafogo:
- 17/10: Chapecoense (casa)
- 24/10: Internacional (fora)
- 28/10: Remo (fora)
- 04/11: Atlético-MG (casa)
- 18/11: Corinthians (fora)
- 22/11: São Paulo (casa)
- 29/11: Bahia (casa)
- 02/12: Santos (fora)
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