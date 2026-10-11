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Agora no Corinthians, Seedorf já quis mudar hino do Botafogo

No Brasil, holandês teve passagem com bons resultados em campo e polêmicas

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 13:59
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Seedorf comemora nos tempos em que jogava pelo Botafogo
Seedorf teve boa passagem como meia do Botafogo (Foto: Fernando Soutello/Agif/Folhapress)

Novo técnico do Corinthians, o holandês Clarence Seedorf chegará ao Brasil nos próximos dias para iniciar sua segunda trajetória no País. A primeira delas começou em 2012, no Botafogo, e marcou a transição da carreira de jogador para a de técnico, no início de 2014. A primeira passagem foi marcada por bons resultados em campo, mas também por polêmicas fora dele — o que incluiu incômodo com o hino do clube.

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Era 30 de junho de 2012 quando Seedorf foi anunciado como novo reforço do Botafogo. A contratação rendeu grande repercussão e, tal qual agora envolvendo o Corinthians, surpreendeu o Brasil todo. Afinal, o holandês havia acabado de deixar o Milan e, aos 36 anos, ainda era um astro de nível mundial.

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Dentro de campo, a contratação de Seedorf traria bons frutos ao Botafogo. Em 2013, ele comandou o time na conquista das Taças Guanabara e Rio, o que deu ao clube o título antecipado do Campeonato Carioca daquele ano. O holandês também teve papel fundamental na campanha alvinegra no Brasileirão Série A daquele ano, quando o Botafogo encerrou na sétima colocação, suficiente para classificar o time à Libertadores do ano seguinte, algo que não acontecia havia 18 anos.

Seedorf chegou a pedir mudanças no hino do Botafogo

Fora de campo, contudo, a passagem de Seedorf pelo Botafogo não foi exatamente tranquila. Com carreira toda na Europa, o jogador tentou implantar mudanças nos clubes, que iam desde questões de estrutura, até de comportamento. E isso gerou incômodo em alguns integrantes do elenco.

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Capitão do Botafogo naquele período, o ex-goleiro Jefferson lembrou alguns episódios em entrevista ao Lance!, em 2018.

— A gente se dava muito bem. A questão é que ele vem de uma cultura muito diferente. É muito inteligente e tinha muito a passar para nós. Só que era muita informação junta, podemos dizer assim. E tinha certas coisas que eu, como capitão e um dos líderes do elenco, falava que tinha que ir devagar. Tanto que o Seedorf, às vezes, quis interferir no hino do Botafogo, nas cadeiras da preleção ou até no tipo de meia que os garotos tinham que usar, colocar a camisa para dentro do calção…

Sobre o hino, escrito por Lamartine Babo, Seedorf não gostava do trecho que diz "não podes perder, perder pra ninguém". O holandês considerava que o trecho trazia conotação negativa, e chegou a sugerir a mudança ao presidente do clube na época, Maurício Assumpção. O caso não foi adiante.

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No dia a dia, o então jogador queria que os atletas almoçassem e jantassem sempre juntos. Conta-se que ele chegou a pedir mudanças na alimentação, como a proibição de feijão antes dos jogos.

Clarence Seedorf em coletiva que anunciou fim da carreira como jogador
Seedorf anunciou aposentadoria como jogador em coletiva de imprensa em janeiro de 2014 (Foto: Marcelo Cortes/Fotoarena/Folhapress)

Seedorf tinha contrato com o Botafogo até meados de 2014, mas encerrou a carreira como jogador em janeiro naquele ano para assumir como técnico do Milan.

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— Vou parar de jogar futebol depois de 22 anos. Foi uma noite difícil, mas estou satisfeito com o que fiz na minha carreira, no que fiz com o Botafogo — declarou em entrevista coletiva na tarde de 14 de janeiro daquele ano.

E, depois, acrescentou:

— O Brasil, que me abraçou, não vou esquecer nunca mais. Acho que dei algo importante, que fiz isso e por isso estou tranquilo para fechar.

Quase 13 anos depois de deixar o Botafogo, Clarence Seedorf retorna ao País com a missão de ajudar o Corinthians, agora como técnico.

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