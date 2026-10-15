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Botafogo x Chapecoense: Tite joga para evitar pior início da carreira

Com apenas um ponto em três jogos, técnico precisa vencer para afastar marca negativa

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 10:21
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Tite em ação em Botafogo x Vasco
Tite tem começo complicado à frente do Botafogo, mas pode reverter cenário contra a lanterna Chapecoense (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Folhapress)

Absolvido da suspensão por invasão de campo, Tite voltará à beira do gramado para comandar o Botafogo contra a Chapecoense, neste sábado (17), carregando missões coletivas e individuais. Além de ser fundamental para as pretensões do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, um triunfo evitará que o comandante registre o pior arranque da sua carreira na elite do futebol nacional.

Até o momento, o treinador somou apenas um ponto em três partidas à frente do Glorioso (11,1% de aproveitamento). Em caso de empate no próximo compromisso, ele alcançará seu pior retrospecto nos quatro primeiros jogos por um clube gigante do país, igualando a marca que teve no Cruzeiro nos quatro duelos iniciais pelo Brasileirão. Em caso de derrota, estabelecerá o saldo mais negativo de sua trajetória em ambos os cenários.

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Como Tite iniciou os seus trabalhos?

Clube (Ano)Apvt. nos 4 primeiros jogos (geral)Apvt. nos 4 primeiros jogos (Brasileirão)

Corinthians (2015 – 3ª passagem)

83,3% (10 pts)

58,3% (7 pts)

Corinthians (2010 – 2ª passagem)

83,3% (10 pts)

83,3% (10 pts)

Flamengo (2023)

75% (9 pts)

75% (9 pts)

Atlético-MG (2005)

66,6% (8 pts)

33,3% (4 pts)

Internacional (2008)

58,3% (7 pts)

58,3% (7 pts)

Grêmio (2001)

58,3% (7 pts)

33,3% (4 pts)

Cruzeiro (2026)

50% (6 pts)

16,6% (2 pts) - Pior marca!

Palmeiras (2006)

25% (3 pts)

25% (3 pts)

Corinthians (2004 – 1ª passagem)

25% (3 pts)

25% (3 pts)

Botafogo pode virar a chave contra a Chape

Apenas em seu primeiro trabalho no Parque São Jorge, em 2004, o técnico passou as quatro partidas iniciais sem vencer. No entanto, Tite tem tudo para evitar a repetição da marca negativa: diante da Chapecoense, o favoritismo carioca é evidente. O adversário catarinense ocupa a lanterna do torneio com 18 pontos em 29 rodadas e vem de duas goleadas pesadas — 4 a 1 para o Athletico-PR e 4 a 0 para o Vitória.

Neste momento, o Botafogo figura na 13ª colocação com 36 pontos, quatro de vantagem para a zona de rebaixamento. Uma vitória no Nilton Santos afasta o perigo do Z-4 e reaproxima a equipe da luta por vagas em torneios continentais. O duelo acontece neste sábado (17), às 18h (de Brasília).

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