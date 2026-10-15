Botafogo x Chapecoense: Tite joga para evitar pior início da carreira
Com apenas um ponto em três jogos, técnico precisa vencer para afastar marca negativa
Absolvido da suspensão por invasão de campo, Tite voltará à beira do gramado para comandar o Botafogo contra a Chapecoense, neste sábado (17), carregando missões coletivas e individuais. Além de ser fundamental para as pretensões do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, um triunfo evitará que o comandante registre o pior arranque da sua carreira na elite do futebol nacional.
Até o momento, o treinador somou apenas um ponto em três partidas à frente do Glorioso (11,1% de aproveitamento). Em caso de empate no próximo compromisso, ele alcançará seu pior retrospecto nos quatro primeiros jogos por um clube gigante do país, igualando a marca que teve no Cruzeiro nos quatro duelos iniciais pelo Brasileirão. Em caso de derrota, estabelecerá o saldo mais negativo de sua trajetória em ambos os cenários.
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Como Tite iniciou os seus trabalhos?
|Clube (Ano)
|Apvt. nos 4 primeiros jogos (geral)
|Apvt. nos 4 primeiros jogos (Brasileirão)
Corinthians (2015 – 3ª passagem)
83,3% (10 pts)
58,3% (7 pts)
Corinthians (2010 – 2ª passagem)
83,3% (10 pts)
83,3% (10 pts)
Flamengo (2023)
75% (9 pts)
75% (9 pts)
Atlético-MG (2005)
66,6% (8 pts)
33,3% (4 pts)
Internacional (2008)
58,3% (7 pts)
58,3% (7 pts)
Grêmio (2001)
58,3% (7 pts)
33,3% (4 pts)
Cruzeiro (2026)
50% (6 pts)
16,6% (2 pts) - Pior marca!
Palmeiras (2006)
25% (3 pts)
25% (3 pts)
Corinthians (2004 – 1ª passagem)
25% (3 pts)
25% (3 pts)
Botafogo pode virar a chave contra a Chape
Apenas em seu primeiro trabalho no Parque São Jorge, em 2004, o técnico passou as quatro partidas iniciais sem vencer. No entanto, Tite tem tudo para evitar a repetição da marca negativa: diante da Chapecoense, o favoritismo carioca é evidente. O adversário catarinense ocupa a lanterna do torneio com 18 pontos em 29 rodadas e vem de duas goleadas pesadas — 4 a 1 para o Athletico-PR e 4 a 0 para o Vitória.
Neste momento, o Botafogo figura na 13ª colocação com 36 pontos, quatro de vantagem para a zona de rebaixamento. Uma vitória no Nilton Santos afasta o perigo do Z-4 e reaproxima a equipe da luta por vagas em torneios continentais. O duelo acontece neste sábado (17), às 18h (de Brasília).
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