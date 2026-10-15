O volante Danilo marcou o seu primeiro gol pelo Botafogo sob o comando de Tite no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na última segunda-feira (12). O tento foi o 13º do jogador na temporada e o 10º no Campeonato Brasileiro — marca que o isola como o meio-campista com mais gols em toda a Série A e consolida sua liderança na artilharia alvinegra em 2026. Os números são excelentes e a tendência é que continuem em alta na gestão do novo treinador.

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O atleta possui características semelhantes às das peças que se tornaram pilares dos trabalhos mais vitoriosos de Tite: um meio-campista capaz de dar dinamismo desde o campo defensivo e surgir com elemento surpresa na área adversária para finalizar. Em 2012, o técnico conquistou a Libertadores e o Mundial pelo Corinthians tendo Paulinho como maior artilheiro do ano (13 gols) — mesmo jogador que balançaria as redes oito vezes durante seu ciclo na Seleção Brasileira. Já em 2015, faturou o Brasileirão pelo Timão com Elias como quarto principal artilheiro da equipe (9 gols).

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Danilo pelo Botafogo em 2026:

34 jogos 12 gols (0,35 por jogo) 2 assistências (0,06 por jogo)

Elias pelo Corinthians de Tite em 2015:

42 jogos 9 gols (0,21 por jogo) 9 assistências (0,21 por jogo)

Paulinho pelo Corinthians de Tite em 2012:

52 jogos 13 gols (0,25 por jogo) 10 assistências (0,19 por jogo)

Paulinho marcou um gol pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, contra a Sérvia (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

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Meia em versão goleadora

Em 2026, Danilo elevou de patamar em uma nova função, aparecendo mais na área adversária do que no restante de sua carreira. A mudança resultou em sua temporada mais artilheira com sobras — superando a antiga melhor marca de sete gols, obtida pelo Palmeiras em 2022. Dessa forma, o camisa 8 tornou-se peça indispensável no Botafogo nas comissões de Martín Anselmi, Franclim Carvalho e Rodrigo Bellão, e não será diferente com Tite.

— Eu gosto de vir de trás, como homem-surpresa, construir em linha baixa e aparecer de surpresa lá na frente. Venho me aprimorando nos treinos: vejo vídeos para me posicionar melhor e atacar melhor o espaço. Espero continuar nesta pegada até o final do ano: ajudando a construir e marcar e chegando ao ataque para dar assistência ou fazer gol — afirmou o camisa 8 à "Botafogo TV".

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Em um ano marcado pela irregularidade dos atacantes alvinegros, coube ao volante assumir o protagonismo ofensivo do Glorioso. O bom momento credenciou o atleta de 25 anos à Seleção, pela qual disputou a Copa do Mundo com Carlo Ancelotti e abriu o novo ciclo como titular.

Neste cenário, Tite não precisará "transformar" Danilo, mas apenas explorar seu potencial e estruturar o coletivo para potencializar suas virtudes, repetindo a fórmula aplicada com Paulinho e Elias. Na nova gestão, o faro de gol do meio-campista deixa de ser apenas uma solução emergencial e passa a ser o objetivo central de um modelo de jogo bem conhecido do experiente técnico. Apesar do início de trabalho desafiador, o casamento de ideias entre o comandante do Botafogo e seu principal jogador renova as esperanças da torcida por um fim de ano mais próspero.

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— Tite chegou do jeito dele, de abraçar todo mundo, o staff, nós jogadores, de nos blindar. Claro que tem a exigência dele para executarmos o trabalho bem junto com a comissão. Eu acho que o professor Tite veio para construir um time forte e o trabalho dele vai ser brilhante. O treino dele é pesado, intenso, mas ele deixa a porta aberta para a gente conversar sempre — projetou o volante.