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O 'novo Paulinho'? Como Tite pode potencializar Danilo no Botafogo

Líder em gols no ano, volante repete o padrão de "queridinhos" do treinador

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 15:40
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Danilo, do Botafogo, comemora o seu gol contra o Coritiba no Brasileirão
Contra o Coritiba, Danilo marcou o seu 12º gol pelo Botafogo em 2026 e primeiro sob comando de Tite (Foto: Robson Mafra / AGIF / Folhapress)

O volante Danilo marcou o seu primeiro gol pelo Botafogo sob o comando de Tite no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na última segunda-feira (12). O tento foi o 13º do jogador na temporada e o 10º no Campeonato Brasileiro — marca que o isola como o meio-campista com mais gols em toda a Série A e consolida sua liderança na artilharia alvinegra em 2026. Os números são excelentes e a tendência é que continuem em alta na gestão do novo treinador.

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O atleta possui características semelhantes às das peças que se tornaram pilares dos trabalhos mais vitoriosos de Tite: um meio-campista capaz de dar dinamismo desde o campo defensivo e surgir com elemento surpresa na área adversária para finalizar. Em 2012, o técnico conquistou a Libertadores e o Mundial pelo Corinthians tendo Paulinho como maior artilheiro do ano (13 gols) — mesmo jogador que balançaria as redes oito vezes durante seu ciclo na Seleção Brasileira. Já em 2015, faturou o Brasileirão pelo Timão com Elias como quarto principal artilheiro da equipe (9 gols).

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Danilo pelo Botafogo em 2026:

  1. 34 jogos
  2. 12 gols (0,35 por jogo)
  3. 2 assistências (0,06 por jogo)

Elias pelo Corinthians de Tite em 2015:

  1. 42 jogos
  2. 9 gols (0,21 por jogo)
  3. 9 assistências (0,21 por jogo)

Paulinho pelo Corinthians de Tite em 2012:

  1. 52 jogos
  2. 13 gols (0,25 por jogo)
  3. 10 assistências (0,19 por jogo)
Paulinho marcou um gol pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, contra a Sérvia
Paulinho marcou um gol pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, contra a Sérvia (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

➡️ Botafogo x Chapecoense: Tite joga para evitar pior início da carreira

Meia em versão goleadora

Em 2026, Danilo elevou de patamar em uma nova função, aparecendo mais na área adversária do que no restante de sua carreira. A mudança resultou em sua temporada mais artilheira com sobras — superando a antiga melhor marca de sete gols, obtida pelo Palmeiras em 2022. Dessa forma, o camisa 8 tornou-se peça indispensável no Botafogo nas comissões de Martín Anselmi, Franclim Carvalho e Rodrigo Bellão, e não será diferente com Tite.

— Eu gosto de vir de trás, como homem-surpresa, construir em linha baixa e aparecer de surpresa lá na frente. Venho me aprimorando nos treinos: vejo vídeos para me posicionar melhor e atacar melhor o espaço. Espero continuar nesta pegada até o final do ano: ajudando a construir e marcar e chegando ao ataque para dar assistência ou fazer gol — afirmou o camisa 8 à "Botafogo TV".

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Em um ano marcado pela irregularidade dos atacantes alvinegros, coube ao volante assumir o protagonismo ofensivo do Glorioso. O bom momento credenciou o atleta de 25 anos à Seleção, pela qual disputou a Copa do Mundo com Carlo Ancelotti e abriu o novo ciclo como titular.

Neste cenário, Tite não precisará "transformar" Danilo, mas apenas explorar seu potencial e estruturar o coletivo para potencializar suas virtudes, repetindo a fórmula aplicada com Paulinho e Elias. Na nova gestão, o faro de gol do meio-campista deixa de ser apenas uma solução emergencial e passa a ser o objetivo central de um modelo de jogo bem conhecido do experiente técnico. Apesar do início de trabalho desafiador, o casamento de ideias entre o comandante do Botafogo e seu principal jogador renova as esperanças da torcida por um fim de ano mais próspero.

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— Tite chegou do jeito dele, de abraçar todo mundo, o staff, nós jogadores, de nos blindar. Claro que tem a exigência dele para executarmos o trabalho bem junto com a comissão. Eu acho que o professor Tite veio para construir um time forte e o trabalho dele vai ser brilhante. O treino dele é pesado, intenso, mas ele deixa a porta aberta para a gente conversar sempre — projetou o volante.

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